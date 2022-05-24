 

Представлен Infinix Hot 12 Play с дисплеем с частотой 90 Гц

24.05.2022, 22:52, Разное
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Компания Infinix объявила о выходе нового смартфона под названием Hot 12 Play.

Данный девайс оснащается усиленным аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 10 Вт. Кроме того, аппарат получил увеличенный 6,82-дюймовый дисплей с высоким разрешением и встроенной селфи-камерой на 8 мегапикселей. С тыльной стороне установлена сдвоенная камера с датчиком 13+2 мегапикселей. За производительность смартфона Hot 12 Play отвечает процессор Unisoc T610 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти.

Кроме того, аппарат получил современную платформу Android 12 с фирменной надстройкой. Новый смартфон выйдет в широкой палитре цветов корпуса и будет продаваться от 110 долларов. Первые продажи начнутся с 30 мая.



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