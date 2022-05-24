HONDA тестирует новый CR-V 2023 года на дорогах рядом с заводом бренда в США

Японский автомобильный бренд Honda начал проводить дорожные испытания нового кроссовера Honda CR-V.

Данный автомобиль обнаружили в непосредственной близости от завода бренда на территории США. По снимкам можно увидеть, что кузов стал существенно угловатым на фоне предшественника. Кроме того, задние фонари скрыты защитной пленкой, но это не мешает рассмотреть их видоизмененную форму. Покупателям будут доступны версии кроссовера Honda CR-V с 5-7-местным салоном в разных комплектациях.

Под капотом новинки Honda CR-V применят 1,5-литровый бензиновый агрегат на 193 л.с. мощности. Также появится гибридная модификация с 2-литровым двигателем и 2 электроустановками, однако их мощность пока засекречена. Выход автомобиля состоится до конца нынешнего года.