 

СНИЛС, ИНН и справка о несудимости – Ходорковский назвал пакет документов, необходимых для получения “паспорта хорошего русского”

24.05.2022, 17:31, Разное
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Признанный в РФ иностранным агентом предприниматель Михаил Ходорковский озвучил свои соображения относительно критериев, необходимых для получения “паспорта хорошего русского” – документа, позволяющего перемещаться по странам ЕС, США и Канаде, а также пользоваться международными банковскими услугами.

– Говоря о пакете документов, необходимых для получения паспорта, то это привычные каждому россиянину СНИЛС, ИНН и, конечно же, справка о несудимости. Помимо перечисленных документов, для мужчин потребуется предоставить военный билет или справку уклониста. Очень важно, чтобы человек доказал, что он не служил в путинской армии и других силовых структурах, – заявил Ходорковский в интервью на канале Майкла Наки.

По мнению политика, необходимо максимально упростить процесс получения паспорта хорошего русского, избавившись от лишней бюрократии.

– Сегодня проще всего подать документы на паспорт через консульство США в Грузии. Вместе с оригиналами документов потребуются их копии на английском языке, заверенные аккредитованными США нотариальными конторами. Советую поторопиться с подачей, так консульство работает для россиян только каждую вторую пятницу месяца с 9 до 10 утра, из-за чего могут возникать большие очереди, – добавил Ходорковский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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