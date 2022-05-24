 

У внедорожника Toyota 4Runner появилась новая спецверсия

24.05.2022, 17:18, Разное
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Компания Toyota сообщила о выходе новой спецверсии внедорожника Toyota 4Runner.

В названии автомобиля появилась приставка 40th Anniversary, свидетельствующая о 40-летии данного автомобиля. Предложенный экземпляр обладает черным кузовом с яркими 17-дюймовыми дисками. Кроме того, на капоте, боковинах и радиаторной решетке установили фирменные наклейки Heritage. Что касается интерьера салона, то новый автомобиль получил бронзовую прострочку, придающую стильный дизайн креслам.

Всего производитель намерен выпустить около 4 тысяч экземпляров юбилейной версии внедорожника. Под капотом автомобиля установлен 4-литровый двигатель с отдачей 270 л.с. мощности. Модель сохранила полный привод и автоматическую коробку передач.



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