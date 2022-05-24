Oppo анонсировала планшет Oppo Pad Air

Китайская компания Oppo официально выпустила новый планшет под названием Oppo Pad Air.

Предложенный девайс оснащается крупным 10,36-дюймовым дисплеем с разрешением 2000 на 1200 точек с частотой обновления 60 Гц. Новинка оснащается основной камерой на 8 мегапикселей и фронтальным модулем на 5 мегапикселей. За производительность Oppo Pad Air отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флеш-памяти.

Вместе с тем модель функционирует на платформе Android 12 с фирменной надстройкой. Планшет обеспечивается долгой работой благодаря встроенному аккумулятору на 7100 мАч. Новинка поступит на рынок в двух цветах корпуса. Стоимость модели пока не раскрыта производителем.