Вырос без матери, а теперь красит волосы в желтый и живет в горах: каким стал старший сын Шевчука

С момента создания группы “ДДТ” Юрию Шевчуку не давали прохода поклонницы. Несмотря на это, официально женат он был всего один раз. Эльмира Бикбова стала большой любовью музыканта, вдохновила мужа на многие лирические песни, подарила ему сына Петра. Увы, закончилась эта история трагически. Шевчук рано потерял супругу из-за коварной болезни и остался один с маленьким ребенком. Далеко не все знают, как сложилась судьба Петра Шевчука.

Главную любовь своей жизни Юрий Шевчук встретил к 27 годам. На тот момент Юрий уже вовсю выпускал альбомы с первым составом “ДДТ” и с трудом отбивался от толп воздыхательниц,

а 17-летняя Эльмира только окончила школу и мечтала стать актрисой. Кто бы мог подумать, что именно ей суждено стать музой музыканта…

Шевчук и Бикбова познакомились в Уфе и еще до свадьбы прошли вместе немало испытаний. Когда музыкант был вынужден уехать из-за гонений за антисоветчину, Эльмира собирала подписи в его поддержку и моталась из города в город. В 1986-м влюбленные поженились и осели в Ленинграде, а в следующем году у них родился Петр.

В ночь, когда мальчик появился на свет, Шевчук написал текст легендарной песни “Актриса Весна”. Не трудно представить, насколько новоиспеченный отец был рад прибавлению. Однако семейное счастье продлилось всего пять лет. В 1992 году у Эльмиры обнаружили рак головного мозга, а спустя несколько месяцев ее не стало. Девушке было всего 24 года.

Потеряв любимую супругу, Юрий остался один с сыном. К счастью, в воспитании мальчика ему помогали бабушки. В 12 лет Петра отдали в кадетский корпус, затем он служил в морской пехоте, а после вернулся к жизни на гражданке. К тому моменту наследник музыканта стал уже взрослым и подготовленным к трудностям мужчиной.

Поскольку служить по контракту Петр не захотел, ему пришлось искать себя в другом деле. Молодой человек освоил мастерство разработки сайтов и приложений для мобильных устройств, но гены все-таки дали о себе знать. В какой-то момент его с головой увлекла музыка и творческая профессия.

Сейчас Петру Шевчуку 35 лет. Последние несколько лет он сам пишет музыку в стиле техно и выступает в клубах.

Его псевдоним – DJ Pete. Судя по всему, молодой человек отказался от протекции знаменитого отца и решил добиваться успехов в творчестве самостоятельно. В марте этого года Петр перекрасил волосы в ярко-желтый цвет и уехал в Грузию. Теперь наследник создателя “ДДТ” живет в съемном домике в горах вместе с друзьями и работает удаленно.