Индийская компания Mahindra разработала новый рамный внедорожник Scorpio-N

Индийская марка Mahindra поделилась официальными изображения новой модели под названием Mahindra Scorpio-N.

Автомобиль представляет собой полноценный внедорожник, который выступает в качестве преемника для устаревшей модели Scorpio, выпущенной в 2002 году. Официальная премьера транспортного средства пройдет 27 июня. Кроме того, новый экземпляр построен на рамной конструкции, что позволит получить максимальную проходимость.

Вместе с тем в салоне предусмотрены три ряда кресел для комфортного передвижения пассажиров. Что касается дизайна интерьера салона, то пока его не готовы раскрывать. Автомобиль получит бензиновый двигатель, а также версии с автоматической или механической коробкой передач.