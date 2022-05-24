 

Индийская компания Mahindra разработала новый рамный внедорожник Scorpio-N

24.05.2022, 11:36, Разное
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Индийская марка Mahindra поделилась официальными изображения новой модели под названием Mahindra Scorpio-N.

Автомобиль представляет собой полноценный внедорожник, который выступает в качестве преемника для устаревшей модели Scorpio, выпущенной в 2002 году. Официальная премьера транспортного средства пройдет 27 июня. Кроме того, новый экземпляр построен на рамной конструкции, что позволит получить максимальную проходимость.

Вместе с тем в салоне предусмотрены три ряда кресел для комфортного передвижения пассажиров. Что касается дизайна интерьера салона, то пока его не готовы раскрывать. Автомобиль получит бензиновый двигатель, а также версии с автоматической или механической коробкой передач.



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