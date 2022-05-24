 

Цены на новостройки достигли потолка

24.05.2022, 11:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рост цен на новостройки в крупных городах России постепенно замедляется. А на самых перегретых локальных рынках даже зафиксировано снижение. Однако о массовой отрицательной динамике пока говорить рано.

С начала года новостройки дорожали практически во всех крупных городах. В апреле-мае стоимость «квадрата» снизилась в десяти населенных пунктах из 70. Больше всего подешевели новостройки в Мурманске – на 9% по сравнению с мартом. На 7,9% снизилась средняя цена кв. м в Грозном; на 4,7% – в Сочи; на 3,8% – в Севастополе.

Сильнее всего средняя цена кв. м выросла в Рязани и Челябинске, более чем на 12% по сравнению с мартом. Более чем на 11% подорожали новостройки в Волжском, Набережных Челнах, Череповце, Магнитогорске, Челябинске и Владикавказе.

В Москве средняя цена кв. м с марта выросла на 0,9%, до 329,6 тыс. рублей. Средняя цена квартиры в новостройке снизилась на 2,3%, до 19,27 млн рублей.

В Подмосковье «квадрат» подешевел на 0,4%, до 171,5 тыс. рублей, квартиры – на 0,1%, до 8,56 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.21 / Ливия: как США и Турция договорились поделить захваченную российскую систему ПВО

15.01.21 / Яд, любовь и сатанизм в тени короля-солнце (18+)

18.03.21 / Скандалы: «Она забрала у меня всё»

27.11.21 / Мнение: В январе российские танки смогут ехать куда хотят

21.02.22 / Елена Малышева напомнила о необычных свойствах оливкового масла

09.03.21 / Обрати свою собаку в иудаизм (+видео)

14.02.22 / После легкого COVID-19 значительно повышается риск инсульта и сердечного приступа

10.09.20 / Скандалы: Спикер не находит себе места?

30.04.22 / Гороскоп на май 2022 года

22.05.21 / Четыре основных новых автомобиля, которые будут выпущены в Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика