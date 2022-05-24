 

Когда развод, женщина? – Личное мнение

24.05.2022, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До сегодняшнего дня я не знала, кто такой Олег Верещагин.

Оказалось, этот потёртый, плешивый и усатый резидент Сomedy Club ещё и является заядлым любителем молоденьких тиктокерш.

https://t.me/lenamiro/11600

Верещагину — 39 лет, и он женат.

Жена симпатичная, детки прекрасные.


Фото: Соцсети

Однако вальяжный и лично мне неприятный внешне Верещагин об этом не думал, когда оседлал во время съёмок реалити девчонку.

К тиктокерше у меня вопросов нет. Я бы, конечно, на её месте, не позволила возрастному облезлому женатику о меня тереться, но у меня с рождения — высокая самооценка. Я всегда была и остаюсь очень гордой женщиной.

Больше скажу: и к замызганному Верещагину у меня нет вопросов. Судя по видео, он крайне чванлив. Однако масштаб его чванства не соответствует его статусу неудачника.

С этим плюгавеньким лично мне всё более чем понятно.

Вопрос у меня — к жене Верещагина: «Женщина, вы подадите на развод?»

Вот я бы точно после такого развелась. А вы?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.21 / Добавление в рацион уксуса поможет похудеть, снизить усталость и давление

20.01.21 / Князь Грузии Хуан Багратион-Мухранский впервые стал отцом

11.10.21 / Скандалы: Тайны Ваньки-Буфетчика

19.06.21 / Одежда, которую лучше не брать в секонд-хендах: себе дороже

03.04.21 / Депутат призвал россиян соблюдать Великий пост до окончания пандемии

26.08.21 / Детский дом в Саратовской области признан иностранным агентом

24.01.22 / Мнение: Ракетный обстрел Абу-Даби. 24.01.2022

08.01.21 / Что предсказывали известные пророки на 2021 год? Ванга против Нострадамуса

04.11.21 / Скандалы: Время собирать доллары

01.05.22 / Cокращение потребления российского газа приведёт к сильному удару по европейской промышленности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика