Когда развод, женщина? – Личное мнение
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До сегодняшнего дня я не знала, кто такой Олег Верещагин.
Оказалось, этот потёртый, плешивый и усатый резидент Сomedy Club ещё и является заядлым любителем молоденьких тиктокерш.
https://t.me/lenamiro/11600
Верещагину — 39 лет, и он женат.
Жена симпатичная, детки прекрасные.
Фото: Соцсети
Однако вальяжный и лично мне неприятный внешне Верещагин об этом не думал, когда оседлал во время съёмок реалити девчонку.
К тиктокерше у меня вопросов нет. Я бы, конечно, на её месте, не позволила возрастному облезлому женатику о меня тереться, но у меня с рождения — высокая самооценка. Я всегда была и остаюсь очень гордой женщиной.
Больше скажу: и к замызганному Верещагину у меня нет вопросов. Судя по видео, он крайне чванлив. Однако масштаб его чванства не соответствует его статусу неудачника.
С этим плюгавеньким лично мне всё более чем понятно.
Вопрос у меня — к жене Верещагина: «Женщина, вы подадите на развод?»
Вот я бы точно после такого развелась. А вы?
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Источник: Лена Миро
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