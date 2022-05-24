Когда развод, женщина? – Личное мнение

До сегодняшнего дня я не знала, кто такой Олег Верещагин.

Оказалось, этот потёртый, плешивый и усатый резидент Сomedy Club ещё и является заядлым любителем молоденьких тиктокерш.

https://t.me/lenamiro/11600

Верещагину — 39 лет, и он женат.

Жена симпатичная, детки прекрасные.



Фото: Соцсети

Однако вальяжный и лично мне неприятный внешне Верещагин об этом не думал, когда оседлал во время съёмок реалити девчонку.

К тиктокерше у меня вопросов нет. Я бы, конечно, на её месте, не позволила возрастному облезлому женатику о меня тереться, но у меня с рождения — высокая самооценка. Я всегда была и остаюсь очень гордой женщиной.

Больше скажу: и к замызганному Верещагину у меня нет вопросов. Судя по видео, он крайне чванлив. Однако масштаб его чванства не соответствует его статусу неудачника.

С этим плюгавеньким лично мне всё более чем понятно.

Вопрос у меня — к жене Верещагина: «Женщина, вы подадите на развод?»

Вот я бы точно после такого развелась. А вы?

—