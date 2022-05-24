Смартфон Motorola Razr 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1

Руководитель бренда Motorola официально продемонстрировал изображения нового смартфона-раскладушки Motorola Razr 3.

Данный девайс сможет похвастаться стильным дизайном, а также высокой производительностью, обеспеченной восьмядерным чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Эксперты констатировали, что внешний вид смартфона схож со складным аппаратом Samsung Galaxy Z Flip 3. Инсайдеры приписывают модели экран с диагональю 6,7 дюйма. Новая модель имеет сдвоенную камеру с датчиками 50+13 мегапикселей.

Фронтальная камера имеет одинарный датчик 32 мегапикселя. Известно, что презентация нового смартфона-раскладушки состоится к концу августа. Цена и дата продаж будет сообщена позже.