Попугаи могут использовать клюв, как третью конечность

В Нью-Йоркском институте специалистами проведенное исследование, которое раскрыло способы перемещения попугаев.

Проведенные эксперты продемонстрировали, что попугаи взбирались по стенам под разными углами, а также использовали свой клюв для продолжения движения в качестве дополнительной конечности. Таким образом, для вертикального передвижения птицы в обязательном порядке используют клюв, который делает более уверенными каждый «шаг».

Предполагается, что мышечная сила конечностей и клюва у попугаев практически идентична, что ранее казалось невозможным. В свою очередь, специалисты намерены продолжить глубокий анализ обнаруженных способностей у птиц для подтверждения выверенной теории.