 

Финалистка “Мисс Россия” сбила ребенка в центре столицы

23.05.2022, 20:05, Разное
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Участница конкурса “Мисс Россия – 2015” Мария Тугускина сбила ребенка в центре Москвы на пешеходном переходе в районе Фрунзенской улицы. Женщина ехала на на Range Rover, а мальчик двигался на велосипеде.

По словам модели, школьник неожиданно выскочил под колеса автомобиля. Тугускина не заметила ребенка из-за сквера и не успела затормозить. К счастью, ребенок серьезно не пострадал, он уже находится дома, как сообщает “Царьград”.



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