 

Мнение: Пошло движение

23.05.2022, 20:00, Разное
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Сегодня пошло движение.
Взломали укрепрайон у Золотого и вышли к самому поселку.
Взяли пригород Светлодарска Мироновский (поселок зачищали бойцы ЧВК "Вагнер"), идет процесс зачистки поселков Мироновка и Воздвиженка. Фактически, мы наблюдаем слом Светлодарской дуги, которую так и не смогли ликвидировать в 2015-м году. Сейчас же после освобождения Попасной и Троицкого, противник оказался под угрозой окружения светлодарской группировки и вынужден оттягивать войска к Артемовску. В ближайшие несколько дней отсюда будут хорошие новости.

Есть сообщения о том, что взяли Тошковку (но пока без видео-подтверждения, на вчера наши контролировали примерно половину поселка)
Ну и недавно начался штурм Красного Лимана. Наши войска уже в городе. Идут бои.

Более подробно вечером в сводке.

Источник: Colonel Cassad



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