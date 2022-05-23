Мнение: Пошло движение

Сегодня пошло движение.

Взломали укрепрайон у Золотого и вышли к самому поселку.

Взяли пригород Светлодарска Мироновский (поселок зачищали бойцы ЧВК "Вагнер"), идет процесс зачистки поселков Мироновка и Воздвиженка. Фактически, мы наблюдаем слом Светлодарской дуги, которую так и не смогли ликвидировать в 2015-м году. Сейчас же после освобождения Попасной и Троицкого, противник оказался под угрозой окружения светлодарской группировки и вынужден оттягивать войска к Артемовску. В ближайшие несколько дней отсюда будут хорошие новости.

Есть сообщения о том, что взяли Тошковку (но пока без видео-подтверждения, на вчера наши контролировали примерно половину поселка)

Ну и недавно начался штурм Красного Лимана. Наши войска уже в городе. Идут бои.

Более подробно вечером в сводке.

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