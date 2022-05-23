После родов – Личное мнение

Заметила такую штуку: по сравнению со всеми моими подругами, у меня — самый низкий болевой порог.

Этому есть только одно объяснение: я не рожала.



Фото: istockphoto.com

Не знаю, правда это или очередной миф бабы Фисы, но я слышала такое: боль, которую женщина испытывает во время родов, сродни той, которая была бы, если бы тебе сломали 52 кости одновременно.

Рожавшие, что скажете: похоже на правду?

Что бы там ни было, но я уверена: после родов, если ты рожала сама, вся остальная боль кажется менее значительной или незначительной вовсе.

Так, например, я буду лежать с пакетами льда на слегка подвёрнутой лодыжке и пить обезболивающие, а моя трижды рожавшая Светка с точно такой же травмой проведёт весь день на ногах и даже не заметит. Разве что каблуки не наденет. И то — не факт.

В этом плане я — ну, чисто мужик: стоит чуть приболеть, стоит температурке подняться до каких-то несчастных 37.2 °С, как я страдаю.

Мне — реально больно: голова раскалывается, суставы ноют, забитый нос кажется доставляет столько неудобств, что я места себе не нахожу.

Так болеют мужики и многие нерожавшие женщины.

Поскольку у меня самой — непереносимость любой боли, то тем, кто испытывает физический дискомфорт и боль, я очень и очень сочувствую. Особенно — женщинам, которые только что родили.

Мало того, что ты в корчах произвела на свет целого человека, мало тебе скачущих гормонов, недосыпа, мастита и прочих трудностей материнства, так ещё и с вылезшим геморроем, и с сухостью влагалища приходится дело иметь.

А, собственно, зачем? Вместо того, чтобы иметь с этими бяками дело, от них ведь можно избавиться.

Нет, конечно, гестоз, почки и другие серьёзные проблемы после родов — это только к врачу. А вот насчёт слизистых могу дать работающий совет.

Про натуральнейшие, чистейшие масла и свечи Fitoleum* я узнала от подруги, которая недавно стала мамой и столкнулась с целым рядом проблем со слизистыми.

На бедную Светку навалилось всё сразу: и геморрой, и Сахара — «там, внутри», и кровоточивость дёсен, что тоже, оказывается, — не редкость среди беременных, родивших, кормящих.

Свечи и масла, которыми спасается моя подруга, знают в Казахстане чуть ли не все: именно там они производятся уже 30 лет. А теперь вот продукция Fitoleum, к счастью, пришла и в Россию.

В ней — только самые качественные масла и целебные травы, которые прекрасно помогают справиться с ранками, раздражениями, ожогами, эрозиями и трещинами.

И всё это — без гормонов и антибиотиков в составе, что особенно важно для беременных и кормящих.

Fitoleum не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.

Эти казахстанские свечи и масла подходят кому угодно: и беременным, и небеременным, и мужчинам, и детям, и пожилым людям.

В составе — экстракты 9 трав: зверобоя, облепихи, шиповника, солодки, мелиссы, чабреца, крапивы, тысячелистника и календулы. Они прекрасно заживляют, обеззараживают и успокаивают.

У Фитолеума — 4 варианта свечей. В целом, все они взаимозаменяемы.

Базовая версия абсолютно универсальна: она, что называется, «от всего» и «для всего». Кроме Озона, есть и на Wildberries.

В другие версии добавлены активные природные компоненты для усиления определённых эффектов:

1) свечи с заживляющим эффектом показаны при геморрое (купить можно и на OZON, на Wildberries.

3) свечи с увлажняющим эффектом можно использовать там же: они отлично помогают при сухости влагалища (на OZON, на Wildberries).

Любые свечи можно использовать и ректально, и вагинально: они поистине универсальны из-за абсолютно натурального состава.

Больше скажу: эти свечки можно использовать как крем для сухих локтей и пяток: они быстро тают от тепла рук, очень приятно пахнут и мгновенно смягчают кожу.

Ну, и мои давние читатели знают: я повёрнута на уходе за полостью рта. Я не выхожу из дома без зубной щётки, пасты и нити. У меня есть и ирригатор, и ополаскиватель, а теперь вот появилось ещё и масло для дёсен и зубов. Оно есть и на Яндекс.Маркете.

Даже если у вас нет кровоточивости дёсен, всё равно попробуйте: прекрасное профилактическое средство. Я называю это масло «спа для полости рта».

Я считаю, что масла и свечи Fitoleum должны быть в каждой аптечке. Даже если вам не нужно это прямо сейчас. Потому что любое их средство — это быстрое и максимально бережное обеззараживание и заживление ссадин, порезов, ожогов. Экстренное смягчение любых обветренных губ, сухих локтей и грубых пяток.

Можно, конечно, залить повреждение йодом или перекисью, и потом гордо носить шрам от любой царапины. А можно нанести Fitoleum и дать коже или слизистым зажить быстро и бесследно.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую (Wildberries)!

Что было самым трудным после родов? Как справились?

*Не является лекарственным средством. Не предназначен для лечения заболеваний. Перед применением проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

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