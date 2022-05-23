Пятилетнее планирование и фиксированные цены: правительство представило проект Старой экономической политики

Правительство представило Госдуме, президенту, федеральным ведомствам и службам проект Старой экономической политики – СЭП. Он предполагает возврат к некоторым мерам социалистического хозяйствования, но исключает фактическую реставрацию социализма для населения. Планируется, что комплекс мер позволит удержать экономическую ситуацию в условии незаконных внешних санкций.

Согласно объёмному документу, содержащему 82 раздела с ключевыми направлениями реформ, предложено зафиксировать цены на товары народного потребления для населения. Одновременно будет ограничен свободный отпуск товаров, имеющих стратегическое значение, таких как автомобили, компьютеры, средства производства, материалы для строительства и т.д.

Предложено также ввести пятилетнее планирование в ключевых отраслях экономики. Заниматься этим будет отдельный орган – Федеральная служба по экономическому планированию. Банки будут укрупнены до двух-трёх государственных, а выдача валюты населению будет ограничена «случаями практической необходимости и целесообразности»: к примеру, россияне, получившие право на выезд за рубеж, смогут обменять небольшие суммы на валюту страны временного пребывания (по возвращению излишки инвалюты необходимо будет обменять обратно).

СЭП позволит оптимизировать структуру потребления в обществе – он минимизирует излишества, наладит чёткие схемы международного обмена, которые в одной из пояснительных записок сводятся к принципу «зерно в обмен на станки». Возвращение трудовой повинности на селе и национализация крупных агропредприятий в свою очередь защитят национальную продовольственную безопасность.

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