Не надо бросаться в крайности: как справляется с повседневными проблемами каждый знак зодиака

Люди по-разному реагируют на повседневные трудности. Во многом это зависит от жизненной ситуации и настроения. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что на ваш менталитет во многих случаях влияет знак зодиака? Вот как реагируют на неожиданное напряжение или конфликт каждый из знаков. Найдите себя и сравните, похожа ли ваша реакция на проблемы на ту, которую описали астрологи.

Овен

Вы очень практичный человек, поэтому вы обычно просто не имеете дело с повседневными проблемами, которые кажутся вам мелкими и ненужными. Обычно у вас есть две крайности: либо вы продираетесь через тернии, принимая ситуацию слишком серьезно, выкладываясь на полную, либо относитесь к трудностям как к игре, из которой хотелось бы выйти победителем.

Телец

Вы могли бы сказать, что у вас часто бывают разногласия с другими именно потому, что вы родились под такой плохой звездой. Вы ужасно упрямы и консервативны, в результате чего часто держите и копите в себе свои обиды и напряжение. Все это приводит к тому, что вы обижаете непричастных к конфликту людей, выплескиваете злость, а потом жалеете об этом.

Близнецы

Ваш настрой в основном положительный, вы легкий человек. Поэтому вы в большинстве случаев стараетесь отмахнуться от возникающих повседневных проблем, как будто их даже не существует.

Да, иногда это хорошая тактика, но чаще всего она только усложняет ситуацию. Если вы действительно сталкиваетесь с проблемой, вы пытаетесь решить ее либо с юмором, либо путем бесконечных переговоров. Это не всегда помогает, но по-другому вы не умеете.

Рак

Часто вы склонны преувеличивать значимость той или иной повседневной проблемы из-за того, что вы очень эмоциональный человек. Вас в первую очередь заботят чужие трудности, вы стараетесь помочь своим близким, забыв о себе.

Вы копите свои обиды и старательно раздуваете их внутри себя, но вас извиняет то, что вы легко прощаете виновников, вызвавших ту или иную проблему. Зачастую вам действительно достаточно извинений, и вы считаете дело закрытым.

Лев

Вы способны из малейшей проблемы устроить настоящую драму, особенно если пострадали ваши тщеславие или гордыня. В то же время вы не боитесь постоять за себя или свои взгляды. Какой бы вариант решения вы ни выбрали, понятно одно – вам важно выйти из любой критической ситуации с гордо поднято головой, даже если полученный результат и не в вашу пользу.

Дева

Вы можете быть ужасным максималистом, и вы очень остро реагируете на проблемы. Особенно когда виноваты не вы, а кто-то другой. Тогда вы не сдерживаете себя, без зазрения совести раните других и часто не заботитесь о том, какие разрушительные последствия могут иметь ваши слова.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Весы

Есть два основных способа справиться с вашими проблемами: либо вы откладываете их решение на неопределенный срок, чтобы увидеть, пропадут ли они сами по себе, либо собираете волю в кулак и решаете их полностью. В любом случае для вас более характерны преуменьшение значимости любой неприятности и сстремление справляться с проблемами в одиночку.

Скорпион

Вы очень страстны, и это относится не только к вашей личной жизни, но и к вашей способности решать повседневные жизненные проблемы. Ваши эмоции часто зашкаливают, вы бурно реагируете на любую неприятность, и только после выплеска эмоций к вам возвращается способность мыслить трезво.

Вместе с этим приходит и “мудрое” решение, к которому склонны многие представители этого зодиакального созвездия – максимально переложить ответственность за случившееся на чужие плечи, после чего назначенный вами обидчик и сам не заметит, как начнет решать вашипроблемы.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Стрелец

У вас очень хорошие коммуникативные навыки, но вы нередко «тонете» в море нерешенных вопросов. И потому чаще всего прибегаете к излюбленному способу – пустить все на самотек с таким расчетом, что проблема попросту рассосется сама собой. Пронесет или нет – большой вопрос, но достаточно часто Стрельцам действительно везет.

Козерог

У вас много проблем в жизни, но правда в том, что вы часто сами их генерируете. Даже если все хорошо, вы ждете, что произойдет что-то плохое. Особенно это присуще женщинам, рожденным под этим знаком зодиака. Несмотря на кажущуюся хладнокровность, на самом деле вы очень эмоциональный человек. Вы способны маскировать свои неприятности так искусно, что окружающие даже не догадываются о наличии последних.

По этой причине вы никогда не будете просить помощи даже в решении тех вопросов, в которых вы абсолютно не компетентны. К сожалению, результатом такого поведения станет полный провал. Проблема если и решится, то только благодаря гигантским усилиям, которые придется приложить вам для исправления ситуации.

Водолей

Вы стараетесь спокойно относиться к проблемам. Вы умны и любознательны, но ваш главный недостаток в том, что вы находите трудности там, где их нет. Как результат – на ваши плечи ложатся не только реальные, но и несуществующие проблемы.

Но так как вы по природе позитивный человек, то даже свойственное вам раздувание слона из мухи не способно выбить вас из колеи. По это причине и неприятности решаются с той же легкостью, с которой и создаются – быстро, просто, а часто даже и с юмором.

Рыбы

Вы – один из самых эмоциональных знаков, поэтому неудивительно, что вы не очень хорошо справляетесь с повседневными заботами и напряжением. Вы склонны драматизировать проблемы и «приправлять» их хорошей дозой пессимизма.

Рыбы вообще из-за особенностей характера плотно “сидят” на эмоциональных американских горках. Вот почему вам нелегко справляться с трудностями. Вы застреваете на решении самой простой жизненной задачи и начинаете усиленно жалеть себя, что, к сожалению, никак не помогает выпутаться из создавшейся неприятной ситуации.