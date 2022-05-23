Как нарисовать стрелки на внутреннем уголке глаза: трендовая техника, которая сделает взгляд в 2 раза эффектнее

Внутренний уголок — очень популярная техника макияжа среди визажистов, и не только потому, что она позволяет в несколько простых шагов оптически удлинить глаз, подчеркнув естественную форму и красоту.

Научиться оформлять внутренний угол проще, чем кажется. Есть несколько методов с использованием разных видов косметики – остро заточенных карандашей для глаз, водостойкой подводки для глаз и даже теней.

Внутренний уголок можно создать в любом образе, от простого и естественного, до более насыщенного и изысканного smoky eyes. Это основная техника, с которой можно начать делать Foxy Eyes.

Благодаря внутреннему уголку ваш взгляд станет открытым и чувственным. Научиться оформлять внутренний уголок несложно. Техника включает несколько очень простых шагов.

Что делать с внутренним уголком глаза

Если вы любите искать новые техники макияжа в социальных сетях, вы наверняка заметили, что один из самых популярных запросов — как сделать внутренний уголок.

В Pinterest, в Instagram и, прежде всего, в TikTok много фотографий и видео, в которых объясняется, как сделать внутренний угол за несколько простых шагов. На первый взгляд это может показаться сложным, но на самом деле эта техника проще, чем кажется!

Внутренний уголок улучшает естественную форму глаза

Как вы можете видеть на фотографиях, внутренний уголок позволяет естественным образом удлинить форму ваших глаз, делая их сразу же удлиненными, чувственными и приподнятыми.

Кожа вокруг глаз всегда должна быть увлажнена

На самом деле, если вы нарисуете небольшой «треугольник» во внутреннем уголке глаза, сам глаз будет казаться оптически более длинным и суженным. Особенно это рекомендуется обладательницам больших и круглых глаз, которые хотят сделать их более чувственными с помощью макияжа.

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Однако будьте осторожны: прежде чем вы приступите к созданию внутреннего уголка, область контура глаз должна быть хорошо увлажнена. Если кожа сухая, есть риск, что внутренний угол получится нечетким и конечный результат будет не таким совершенным, как хотелось бы.

Как научиться делать внутренний угол за несколько простых шагов

Теперь мы подошли к самому главному: как сделать это быстро и легко. Можно использовать подводку или карандаш для глаз, главное, чтобы они были водостойкими и с четкой линией.

Помните, что область, где делается внутренний уголок, на самом деле очень нежная. Возьмите подводку (или карандаш) и, следуя естественной линии верхнего края глаза, нарисуйте нечто вроде треугольника, чтобы соединить линии верхнего и нижнего века.

Для естественного вида выберите подводку для глаз или коричневый карандаш

После того, как вы создали треугольник или внутренний угол, продолжайте рисовать линию в верхней части глаза наружу, дорисовывая стрелки. Если хотите, вы можете сделать то же самое и на нижнем веке.

Небольшая хитрость: используйте карандаш в качестве основы, чтобы линия получилась не очень четкой, а затем пройтись по ней подводкой для глаз, уже имея карандашную линию в качестве основы.

В первый раз вы также можете попробовать просто использовать тени для век, которые нужно нанести маленькой и тонкой кистью для подводки, поверх которых затем нанесите карандаш или подводку.