Почти классический, из чиа или даже творога: учимся выпекать дома здоровый и полезный хлеб без дрожжей

Многие избегают печь хлеб дома самостоятельно. Это может быть обусловлено целым рядом причин: нехватка времени, отсутствие опыта, боязнь использования дрожжей. Однако можно испечь хлеб и без последнего ингредиента. В сегодняшней статье расскажем, как это сделать без особых усилий.

Самый простой рецепт

Для этого рецепта понадобятся ингредиенты, которые легко обнаружить в каждом доме, а именно:

пшеничная мука – 400 г; пищевая сода – 2 ч. л.; щепотка соли; вода – 310 мл; растительное или растопленное сливочное масло – 1 ст. л.

Разогрейте духовой шкаф до 190 градусов. Сначала смешайте все сухие ингредиенты в миске, а затем добавьте к ним воду и масло. Все хорошо перемешайте деревянной лопаткой, а затем еще немного помесите руками, пока не получится однородное тесто.

Из него нужно сначала сформировать шар. Затем его следует чуть расплющить (толщина не более 3,5 см). Противень или специальный камень для пиццы присыпать мукой. С помощью острого ножа слегка надрежьте верх теста в виде знака «Х» (примерно 2 см в глубину).

Выпекать хлеб без дрожжей и молока в духовке нужно от 35 до 40 минут. Когда поверхность слегка подрумянится, это означает, что он готов к употреблению.

Безглютеновый хлеб

Данный рецепт придется по вкусу людям, у которых имеется гиперчувствительность к глютену или целиакия. Потребуются следующие ингредиенты:

любая безглютеновая мука – 225 г; разрыхлитель – 1 ст. л.; щепотка соли; яйца – 3 шт.; миндальное молоко – 360 мл; кокосовое масло – 6 ст. л.

Духовку заблаговременно разогрейте до 180 градусов. Форму для выпечки лучше застелить пергаментом. Подойдет форма размером примерно 22х12. Смешайте муку, немного разрыхлителя и соль в одной миске, а в другой – взбейте яичные желтки до пышной массы. Вмешайте молоко и масло, пока они полностью не растворятся. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты и продолжайте мешать. В другой миске взбейте яичные белки до пиков и добавьте к тесту.

Не следует мешать тесто очень долго. Все дело в том, что яичные белки помогают хлебу подниматься без дрожжей и не оседают после выпечки. Выпекайте безглютеновый хлеб от 45 до 60 мин. Его готовность легко проверить с помощью зубочистки.

Хлеб с семенами чиа и гречневой мукой

Этот хлеб обладает изысканным и утонченным вкусом. Он обязательно придется по нраву всем гурманам. Для его приготовления потребуются следующие компоненты:

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Поместите семена чиа в емкость с 240 мл воды и оставьте на 20 минут, чтобы они набухли. В большой миске соедините муку, разрыхлитель и соль, затем добавьте оставшуюся воду, масло и семена чиа и хорошо перемешайте. Но не слишком долго, иначе тесто плохо поднимется. Затем отставьте его в сторону на 10 минут.

Тем временем выберите температурный режим в духовке 180 градусов. Форму для выпекания смажьте маслом. Затем проложите ее пергаментом так, чтобы бумага свисала с края. Затем распределите тесто внутри и посыпьте семенами подсолнечника. Выпекать хлеб без дрожжей нужно около 70 минут. Затем дайте ему остыть и выложите из формы.

Хлеб с овсянкой, йогуртом и медом

Для приготовления этого необычного хлеба нужны следующие компоненты:

овсяные хлопья – 85 г; йогурт – 225 г; молоко – 225 мл; подсолнечное масло без запаха – 75 мл; мед – 70 г; яйца – 1 шт.; пшеничная мука – 325 г; разрыхлитель – 2,5 ч. л.; пищевая сода – на кончике ножа.

Смажьте форму для хлеба маслом. Смешайте в миске яйцо с овсянкой, йогуртом, молоком, медом. Отложите состав на 45 минут, чтобы овсянка впитала влагу и стала мягкой. Тем временем можно смешать остальные ингредиенты. Разогрейте духовой шкаф до 190 градусов. Добавьте жидкую смесь к мучной и хорошо перемешайте, но не слишком долго. Если тесто окажется сухим, можно добавить еще немного молока.

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Вылейте тесто в форму для запекания и равномерно распределите его. Посыпьте небольшим количеством овсяных хлопьев. Выпекайте в течение 50–55 минут или до появления золотисто-коричневой корочки. Затем дайте ему остыть перед нарезкой. Хлеб можно хранить 3 дня при комнатной температуре и неделю в холодильнике. Также его можно заморозить, чтобы потом использовать в качестве тостов.

Французский рецепт хлеба

Хлеб, приготовленный на закваске, особенно вкусен. Для этого не требуется много времени. Но понадобится закваска, которую можно сделать самостоятельно или купить готовую. Если вы хотите испечь этот хлеб, возьмите следующие продукты:

мука – 470 г; вода – 215 мл; закваска – 240 г; мед – 1 ст. л.; морская соль – 2 ч. л.; масло – 1 ст. л.

Сначала смешайте все ингредиенты в миске деревянной лопаткой. Затем замесите тесто миксером на средней скорости в течение 15 минут. Если оно получается слишком жидкое, можно добавить еще немного муки.

Смажьте форму маслом, поместите в нее тесто. Накройте миску полотенцем и оставьте его при комнатной температуре на 8-12 часов отдыхать. За это время тесто успеет увеличиться приблизительно вдвое.

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Затем налейте на столешницу немного растительного масла и начинайте формировать буханку хлеба. Хлеб выпекают при 230 градусах, пока он не станет золотисто-коричневым.

Творожный хлеб

Для этого рецепта допускается использовать как пшеничную, так и спельтовую муку. Кроме того, потребуются следующие ингредиенты:

мука – 500 г; творог – 250 г; сахар – 2 ст. л.; щепотка соли; яйца – 2 шт.; пищевая сода – 2 ч. л.; размягченное сливочное масло – 25 г; молоко – 150 мл.

Духовку нужно разогреть до 180 градусов, а противень застелить пергаментом. Смешайте в одной миске все ингредиенты. Должно получиться липкое тесто. Поместите его на противень. Выпекать хлеб необходимо в течение 50-60 минут.

Хлеб без дрожжей и муки

Этот рецепт здорового хлеба отличается быстротой и легкостью приготовления. Потребуются следующие ингредиенты:

цельнозерновые овсяные хлопья – 160 г; овсяные отруби – 160 г; спельта – 80 г; по 160 г семечек подсолнуха, льна и тыквы; семена кунжута – 60 г; черный тмин – 16 г; 5 яйца – 5 шт.; кефир или пахта – 150 г; щепотка соли.

Сначала смешайте все сухие компоненты, а затем добавьте к ним остальные ингредиенты. Выложите тесто в форму для хлеба и выпекайте его около часа при температуре 180 градусов. Дайте полностью остыть, прежде чем вынимать из формы.

Хлеб с пивом

Данный рецепт пользуется особой популярностью у гурманов. Для него понадобятся следующие продукты:

мука – 300 г; разрыхлитель – 3 ч. л.; щепотка соли; сахарный песок – 50 г; пиво – 340 мл; растопленное сливочное масло – 120 мл.

В большой емкости смешайте сначала муку, разрыхлитель, соль и сахар, затем добавьте пиво. Смажьте форму для хлеба и равномерно распределите в ней тесто, повторно смажьте растопленным сливочным маслом. Выпекать необходимо 50-60 минут на режиме 190 градусов.

Пивной хлеб с сыром и чесноком

Это еще один вкусный вариант пивного хлеба. Для его приготовления понадобятся следующие продукты:

пшеничная мука – 300 г; сахарный песок – 3 ст. л.; чесночный порошок – 0,5 ч. л.; смесь сухих трав – 1 ст. л.; тертый сыр – 170 г; пиво – 340 мл; растопленное сливочное масло – 4 ст. л.

Смажьте дно формы для выпечки маслом. В большой емкости смешайте все ингредиенты, кроме пива. Только после того как все ингредиенты будут хорошо перемешаны, добавьте пиво. Важно не переусердствовать с этим процессом. Тесто в результате должно получится гладким. Его можно замесить вручную или с помощью миксера. Затем переложите его в форму, а сверху налейте половину предварительно растопленного масла.

Выпекать хлеб без дрожжей и с пивом рекомендуется около 30 минут при 190 градусах. По прошествии этого времени нужно добавить оставшееся масло и выпекать еще 20-30 минут. Готовность хлеба легко проверить посредством зубочистки. Обязательно дайте хлебу остыть в течение 30 минут до того, как вынимать из формы. Только в таком случае он получится действительно вкусным.