 

Маскировка не удалась – Личное мнение

23.05.2022, 11:30, Разное
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Чтобы привлечь к себе внимание кучи фотографов Каннского фестиваля, Виктория Кактус-Боня нарисовала себе усы и надела пиджак.

Как я подозреваю, она решила, что в таком виде её обязательно сфотографируют на красной дорожке.


Фото: Соцсети

Нет, нужно отдать должное Кактус-Боне — своеобразная логика в этом есть. Но как всегда что-то пошло не так.

Ну, как — не так? Пошло тоже всё вполне логично — на дорожку в таком виде её не пустили.

На красной дорожке прошли звёзды мирового кинематографа. Потом пустили тех, кто готов отдать 50 евро за дефиле. Фотографы, которые снимали звёзд, ещё на месте. Зачем им фоткать фриков, которые туда прорвались? Охрана решила: не надо глупостей.

Кактус-Боня, понятное дело, возмущена до мякоти. Таков был план, был так хорош! Но он сорвался.

Конечно Вику бесит, что её хитрость давно все разгадали. Ведь так приятно говорить, что ты красуешься на красной дорожке! А тут уже до всех дошло, как всё устроено на кинофестивале. Фотографы не смотрят, нужно нанимать свою подругу с мыльницей.

Интересно, а в этом году Боня прорвётся на днюху к Неймару? А если к нему не пустят, то куда идти?

Где, по-вашему, должна ещё появиться Боня, чтобы подтвердить свой статус? Накидайте Вике советов в панамку.

Источник: Лена Миро



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