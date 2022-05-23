Мнение: Чё будет если нет?

В России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов, – пишут «Ведомости». Речь идет не о каких-то эксклюзивных анализах, а о банальных анализах крови:

«…20 мая пациентка седьмого филиала московской поликлиники № 121 не смогла получить от врача направление на общий анализ крови. Доктор объяснил свой отказ отсутствием реагентов в лаборатории, рассказала она «Ведомостям». С подобной проблемой сталкиваются и другие посетители медицинских учреждений. Так, врач поликлиники в подмосковном Краснознаменске по этой же причине предупредил, что направления даже на простой анализ крови выдаваться не будут, сообщил житель города…»

Проблема касается не только людей, но и животных: ветеринарные клиники тоже столкнулись с дефицитом реактивов.

Единственная надежда на последний пароход из Китая – пришлют или нет.

«А чё бля если нет? Чё будет если нет?»©

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