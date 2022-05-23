Испания и Франция бьют майские температурные рекорды

В ряде регионов Испании и Франции в конце недели зафиксировали рекордные для мая температуры, превышающие средние значения по месяцу на 15-17°С, пишет The Guardian. По информации издания, жару вызывает горячий воздух из Африки, который приносит с собой пылевые бури.



AP

В отдельные регионы Южной Испании в субботу пришла аномальная жара с температурами до 42°C, облаками пыли и повышенным риском лесных пожаров, пишет The Guardian.

По информации издания, власти страны привели в действие свой национальный план на случай экстремально высоких температур ещё в четверг вечером, когда государственное метеорологическое агентство Aemet предупредило, что страна столкнётся с «одним из самых жарких маев в своей истории».

Как заявляли в Aemet, жара объясняется приходом горячего и сухого воздуха из Африки, который приносит с собой пыль из пустыни Сахары, а также высочайшие температуры, превышающие средние показатели по сезону на 10-15°C.

«Для Испании в целом этот период аномальной жары станет самым мощным таким периодом для мая за последние 20 лет — как по минимальным, так и по максимальным температурам», — приводит The Guardian слова официального представителя Aemet Рубена дель Кампо. Чиновник предупредил, что южные, центральные и северо-восточные регионы страны столкнутся с крайне высоким риском лесных пожаров, а также ухудшением качества воздуха из-за пылевых бурь.

Как напоминает обозреватель The Guardian, абсолютный рекорд температур в Испании был зафиксирован в августе прошлого года в андалусском городке Монторо: столбик термометра там поднимался до 47,4°C.

По информации британского издания, пылевое облако из Сахары должно будет достичь территории Соединённого Королевства, где в прошлый вторник уже зафиксировали температурный рекорд за этот год: на юго-востоке страны воздух прогревался до 27,5°C.

Рекордная жара пришла и во Францию, где уже почти сорок дней температуры сохраняются выше нормы, пишет The Guardian. Южные города Альби, Тулуза и Монтелимар уже в среду либо повторили, либо обновили рекорды для мая, зафиксировав температуру 33,7°С, 33,4°С и 33,8°С соответственно, тогда как в местечке Ла-Аг на северо-востоке Нормандии воздух прогревался до 27°С, что превысило прошлый майский рекорд, установленный сто лет назад.

По данным The Guardian, согласно прогнозам, в воскресенье в некоторых регионах Франции столбик термометра будет подниматься до 37-39°С, что превышает средние значения для мая примерно на 17 градусов. Французские метеорологи сообщают, что аномально высокие температуры сохранятся до понедельника, отмечая, что нынешний май, скорее всего, станет самым жарким за всю историю наблюдений.