Из-за запрета на инвестиции в Россию Госдеп не смог проиндексировать зарплаты российской оппозиции

Слушания в Конгрессе США по вопросу индексации зарплат российских оппозиционных муниципальных депутатов, независимых журналистов и правозащитников завершились отказом выделить на эти цели дополнительные средства, сообщает сайт Госдепартамента. Бороться за свободу России в 2022 году придётся по старым тарифам, несмотря на инфляцию.

Ранее Отдел цветных революций Госдепа обратился к законодателям с просьбой выделить 40 млрд долларов на индексацию зарплат российской оппозиции. Чиновники мотивировали это тем, что из-за инфляции снизилась привлекательность работы оппозиционером по сравнению с другими видами деятельности. Также многие оппозиции релоцировались в страны Европы и Израиль, из-за чего выросли их ежедневные расходы.

Тем не менее, Конгресс отказался дать на это деньги, указав, что в настоящее время Украина наносит России гораздо большой вред, и спонсирование её армии является приоритетом внешней политики США. К тому же, такие действия нарушают прямой запрет на инвестиции в Россию.

– Очень жаль, что на наших ребят не найдётся денег. Многие из них уже ходят по собеседованиям в другие организации. Кто-то в «Газпром-медиа», кто-то даже на RT и в «Россия-1». Оппозиционер должен быть сыт и хорошо одет, должен иметь новый айфон и подписку на все необходимые сервисы, а иначе у него пропадает всякое желание работать. Действия Конгресса могут всерьёз пошатнуть веру в американское лидерство в России и других странах Африки, – сказала замгоссекретаря по цветным революциям Джина Даллес.

—