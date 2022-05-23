 

Мнение: О вежливом норвежском «Polakker, knull deg selv!»

23.05.2022, 6:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оказывается, Норвегия… тоже страдает от высоких цен на сырую #нефть. Которую сама же и добывает в числе прочих поставщиков «чёрного золота». Её гражданам приходится несладко из-за падения фондового рынка, а также от увеличения цен на электроэнергию и бензин.

И нет, это не парадокс нефтегазодобывающей страны, получающей рекордную выручку из-за последних событий, а вежливый ответ норвежских чиновников на свежие польские претензии.

Который в первом приближении можно перевести ровно так, как указано в заголовке.

Несмотря на рост доходов Норвегии от экспорта нефти, экономика страны страдает из-за падения фондового рынка, а её граждане — от увеличения цен на электроэнергию и бензин. Об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, пишет российский РБК со ссылкой на норвежскую Aftenposten. Так он отреагировал на свежий призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти, которые, по его словам, резко выросли из-за увеличившихся цен на сырьевом рынке.

Действительно, ещё никогда Норвегия не получала таких больших доходов от нефти и газа. Их подъём связан с тем, что спрос и #цены резко выросли, а добыча оставалась на высоком уровне. «Доходы государства от нефтегазовой отрасли находятся на исторически высоком уровне, — с уверенной улыбкой заявила глава нефтяного директората Ингрид Сёльвберг. — Стоимость экспорта нефти и газа никогда не была столь высокой. Особенно росту поспособствовал природный газ».

В последние месяцы 2021 года стоимость экспорта норвежских нефти и газа превышала 100 млрд крон (10 млрд евро) в месяц. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В 2022 году эти цифры ещё заметнее возросли. Что не могло не вызвать зависть у отдельных соседей по Европе. «Прибыль от нефти и газа небольшого государства с 5 млн населения, каким является Норвегия, превысит €100 млрд. Пишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны делиться этой избыточной, гигантской прибылью», — заявил Матеуш Моравецкий, выступая перед польской молодежью. Но его инициатива не встретила понимания в стране-добытчице.

А ведь ещё на днях Польша заявляла, что избавилась от нефтегазовой зависимости от России. Но связано это с тем, что польская PGNiG переключилась в том числе на норвежское сырьё. В частности, в 2022 году страна получит от Норвегии 3 млрд куб. м природного газа. Также PGNiG прогнозирует, что в 2023 году она получит из Норвегии 2,5 млрд куб. м газа и 798 тыс. тонн нефти, а в 2024 году — 2,9 млрд куб. м газа и 928 тыс. тонн нефти. Кстати, сами поляки не скрывали тогда же, что отказ от российских поставок и необходимость поиска новых поставщиков будут дорого стоить Польше. Видимо, реальность оказалась ещё более печальной, а цена отказа — более высокой. Вот и появились идеи, что за польскую «принципиальность» должен заплатить кто-то другой. Например, Норвегия, которая обогащается в том числе на поляках.

В общем, совсем недаром британский премьер Уинстон Черчилль давным-давно назвал Польшу «гиеной Европы». Он знал, о ком говорит. Ничего с тех пор не поменялось!

Но всё же норвеги красавцы, а?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.22 / В офисе Зеленского объяснили отказ от переговоров с Россией

09.03.22 / Мнение: Демарш

24.03.21 / Софико Шеварднадзе родила первенца

16.11.20 / Инсайдер о расставании Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса: “Не ищите здесь драму”

04.11.21 / Успешна во всем: как Екатерине Шпице удается совмещать карьеру и материнство

19.06.21 / Как Путин обыграл Байдена в Женеве

02.09.20 / В Мосгордуму запретят баллотироваться лицам с ежемесячным доходом ниже 1 млн рублей

18.07.21 / Петербургские экоактивисты добились установки мусорных урн для переработки человеческих останков

20.05.22 / Выросли в дружной семье, а теперь стали заклятыми врагами: как живут наследники Карцева

31.12.21 / Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика