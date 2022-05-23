Мнение: О вежливом норвежском «Polakker, knull deg selv!»

Оказывается, Норвегия… тоже страдает от высоких цен на сырую #нефть. Которую сама же и добывает в числе прочих поставщиков «чёрного золота». Её гражданам приходится несладко из-за падения фондового рынка, а также от увеличения цен на электроэнергию и бензин.

И нет, это не парадокс нефтегазодобывающей страны, получающей рекордную выручку из-за последних событий, а вежливый ответ норвежских чиновников на свежие польские претензии.

Который в первом приближении можно перевести ровно так, как указано в заголовке.

Несмотря на рост доходов Норвегии от экспорта нефти, экономика страны страдает из-за падения фондового рынка, а её граждане — от увеличения цен на электроэнергию и бензин. Об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, пишет российский РБК со ссылкой на норвежскую Aftenposten. Так он отреагировал на свежий призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти, которые, по его словам, резко выросли из-за увеличившихся цен на сырьевом рынке.

Действительно, ещё никогда Норвегия не получала таких больших доходов от нефти и газа. Их подъём связан с тем, что спрос и #цены резко выросли, а добыча оставалась на высоком уровне. «Доходы государства от нефтегазовой отрасли находятся на исторически высоком уровне, — с уверенной улыбкой заявила глава нефтяного директората Ингрид Сёльвберг. — Стоимость экспорта нефти и газа никогда не была столь высокой. Особенно росту поспособствовал природный газ».

В последние месяцы 2021 года стоимость экспорта норвежских нефти и газа превышала 100 млрд крон (10 млрд евро) в месяц. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В 2022 году эти цифры ещё заметнее возросли. Что не могло не вызвать зависть у отдельных соседей по Европе. «Прибыль от нефти и газа небольшого государства с 5 млн населения, каким является Норвегия, превысит €100 млрд. Пишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны делиться этой избыточной, гигантской прибылью», — заявил Матеуш Моравецкий, выступая перед польской молодежью. Но его инициатива не встретила понимания в стране-добытчице.

А ведь ещё на днях Польша заявляла, что избавилась от нефтегазовой зависимости от России. Но связано это с тем, что польская PGNiG переключилась в том числе на норвежское сырьё. В частности, в 2022 году страна получит от Норвегии 3 млрд куб. м природного газа. Также PGNiG прогнозирует, что в 2023 году она получит из Норвегии 2,5 млрд куб. м газа и 798 тыс. тонн нефти, а в 2024 году — 2,9 млрд куб. м газа и 928 тыс. тонн нефти. Кстати, сами поляки не скрывали тогда же, что отказ от российских поставок и необходимость поиска новых поставщиков будут дорого стоить Польше. Видимо, реальность оказалась ещё более печальной, а цена отказа — более высокой. Вот и появились идеи, что за польскую «принципиальность» должен заплатить кто-то другой. Например, Норвегия, которая обогащается в том числе на поляках.

В общем, совсем недаром британский премьер Уинстон Черчилль давным-давно назвал Польшу «гиеной Европы». Он знал, о ком говорит. Ничего с тех пор не поменялось!

Но всё же норвеги красавцы, а?

—