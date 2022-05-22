 

Николай Чудотворец: народные приметы в православный праздник 22 мая

22.05.2022, 0:33, Разное
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Согласно народному календарю, 22 мая – Никола Вешний (Весенний) или просто Николин день. Для верующих эти сутки особенные, ведь они связаны с памятью о Николае Чудотворце – помощнике немощных и бедных. Православные отмечают перенесение мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Традиции

В столь важный день православные посещают храмы и помогают нуждающимся. Верующие полагают, что святой Николай обязательно откликнется на молитвы, если оказать помощь бедным. Говорят, что в этот праздник молитвы особенные и обладают великой силой. Люди просят Бога и святых об исцелении, прибавлении в семье, прощении грехов.

Что нельзя делать 22 мая

В день Николая Чудотворца нельзя отказывать детям в подарках. Поскольку святой является покровителем чад, в этот православный праздник следует вручить им, например, сувениры, лакомства, игрушки. Также не следует отказывать в помощи нуждающимся. Отмахнувшийся может сам стать бедным и несчастным.

Приметы

В Николин день обращали внимание на погоду и поведение живых существ. Если с этого дня устанавливается сырая и ветренная погода – к богатому урожаю в конце лета. Щедрые дары от природы также ждали, услышав кваканье лягушек. А счастливую жизнь в течение года обещал дождь.



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