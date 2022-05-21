Компания Renault представила в Париже концептуальный водородный кроссовер Scenic Vision

Французский бренд Renault представил на выставке в Париже новый водородный кроссовер Scenic Vision, который пока является концептом.

Таким образом, производитель заинтересован в дальнейшем расширении серии экологического транспорта, тогда как вышеуказанный экземпляр намерены выпустить на рынок в 2024 году. Автомобиль привлекателен еще и тем, что большинство его деталей выполнены из вторичного сырья и в дальнейшем модель подлежит переработке.

Модель оснащается водородными топливными элементами, которые выдают 218 л.с. мощности. Кроме того, производитель анонсировал, что представленный концепт имеет запас хода до 800 километров до следующей заправки. Остальные детали автомобиля пока не указаны.