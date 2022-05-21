 

Мнение: Премьер-лига осталась без «Рубина»

21.05.2022, 23:35, Разное
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Давно перестал следить за российским футболом. Но даже меня шокировала эта новость. Оказывается, сегодня  в последнем туре чемпионата России по футболу «Рубин» проиграл «Уфе» в домашней игре, занял второе место с конца в турнирной таблице и покидает премьер-лигу.

Это притом, что судьи, якобы, за уши тащили «Рубин» к победе. Но казанские футболисты даже умудрились не забить пенальти.

Что происходит? Футбол в Казани закончился? Властям надоела эта дорогая «игрушка»? Или оно и к лучшему,  что  «Рубин» слился из премьер-лиги?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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