Мнение: Премьер-лига осталась без «Рубина»

Давно перестал следить за российским футболом. Но даже меня шокировала эта новость. Оказывается, сегодня в последнем туре чемпионата России по футболу «Рубин» проиграл «Уфе» в домашней игре, занял второе место с конца в турнирной таблице и покидает премьер-лигу.

Это притом, что судьи, якобы, за уши тащили «Рубин» к победе. Но казанские футболисты даже умудрились не забить пенальти.

Что происходит? Футбол в Казани закончился? Властям надоела эта дорогая «игрушка»? Или оно и к лучшему, что «Рубин» слился из премьер-лиги?

Фотография отсюда

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