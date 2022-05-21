Мнение: О завершении «спецоперации» — уже скоро?

Ну, да, так тоже бывает. Пока широкая общественность смирялась с тем, что «молниеносного» разгрома не вышло… Пока высмеивала регулярное заклинание, что «всё идёт по плану»… Пока привыкала к тревожной мысли, что на самом деле всё это — надолго…

А тут внезапно — оп-па! — и уже появился на горизонте тот самый финал… Измеримый, достижимый и конкретный военный результат. Причём заявил о нём не какой-то там «штафирка», а вполне уважаемый военный эксперт. И заявил об этом вполне внятно, громко, можно даже сказать, во всеуслышание.

Так что, получается, уже совсем скоро — всё, пушки смолкнут?

И военные передадут «эстафетную палочку» дипломатам?

«Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», — заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на майском заседании коллегии военного ведомства. Также он проинформировал собравшихся, что «Заблокированные на заводе “Азовсталь” националисты начали сдаваться в плен». Позднее в тот же день Минобороны сообщило, что «территория металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе полностью освобождена», а сдавшийся в плен «так называемый «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».

Сложно сказать, насколько значимой в чисто военном отношении является финальная точка на комбинате «Азовсталь», осада которого с 10 апреля была ближе к формату полицейской операции. Но в медийном плане это успех, несмотря на все усилия Киева выдать капитуляцию за «эвакуацию», хотя и локальный. Тем не менее, при особом желании с минимальными усилиями его можно представить как ту самую «денацификацию». И поставить галочку в достижении одной из целей «спецоперации».

Точно так же выход на административные границы Луганской области Украины, в пределах которых Россия в феврале признала «независимость ЛНР», можно подать как достижение ещё одной заявленной цели: «защитить народные республики Донбасса», а их жителей — спасти от «геноцида». Если же в процессе «освобождения» получится устроить те самые котлы, которые так любят обозначать на картах диванные военспецы, можно будет с телевизора намекнуть и на успехи «демилитаризации». Но аккуратно.

В сухом остатке: у Кремля со дня на день, вероятно, начнёт появляться нечто осязаемое, что в принципе можно обозначать как «достижение целей специальной военной операции Вооружённых сил РФ». И одновременно попытаться «продавить» Киев на возобновление переговоров. Намёки на такую возможность уже пошли по линии МИДа, а некоторые западные политики призвали Европу надавить на украинские власти, чтобы вернуть их к переговорному столу. Впрочем, авторитет у таких «призывальщиков» низкий, а действующие политики Старого Света видят перспективы возобновления дипломатии несколько иначе. Хотя и предлагают свои планы.

Что касается самого Киева, то теперь его позиция намного твёрже, чем даже была в Стамбуле. Программа-минимум — это:

– полный и безусловный вывод войск;

– безоговорочный возврат к границам 1991 года;

– выплата компенсаций и репараций на «восстановление экономики».

Потребную сумму Украина, к слову, оценивает в интервале от 600 млрд до 1 трлн долл. Что в 4-6 раз превосходит украинский ВВП.

Это, разумеется, немножко осложнит переговоры. Но в конце концов, это работа дипломатов — как тут выкручиваться. Дело за чисто политическим решением. А для него сейчас условия, пожалуй, наилучшие из возможных на текущий момент, пока не всё обещанное Западом тяжёлое вооружение, способное резко изменить оперативную обстановку, доехало до пунктов назначения. Многие в «верхах» это уже понимают. Хотя и риски тут не менее понятны и очевидны.

И вот вопрос: что выберет тот, за кем последнее слово? Прислушается ли к голосу разума или предпочтёт идти до конца?

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