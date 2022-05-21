Мнение: Насколько все упадет и подорожает

Насколько все упадет и подорожает

В начале весны были распространены апокалиптические прогнозы о долларе за тысячу рублей, гиперинфляции и спаде производства в десятки процентов. В новых прогнозах больше расчета и меньше прежних эмоций, и звучат они все менее тревожно. Посмотрим на один из них, предложенный экспертами Института переходных экономик Банка Финляндии на основе данных межотраслевого баланса нашей экономики и пересказанный (https://www.rbc.ru/economics/15/05/2022/627f8fd29a7947578b64ec78) РБК.

Они отдельно рассматривают эффекты сокращения импорта и экспорта на ВВП и рассматривают три сценария: текущее состояние; полное прекращение торговых отношений с Западом; полное прекращение торговли со всем миром.

При первом сценарии сокращение импорта будет нам стоить 4% ВВП, а сокращение экспорта – лишь 1% ВВП. (Правда, неизвестен суммарный эффект, т.к. эти два эффекта отчасти усиливают, отчасти погашают друг друга.)

Во втором сценарии эффекты составят, соответственно, 10% и 12%; в третьем – 18% и 25%.

Несколько соображений на этот счет:

1. Даже при самом худшем сценарии экономика едва ли обвалится больше, чем в 90-е гг. Тот спад был страшен, но он все же окончился восстановительным ростом и жизнь продолжается;

2. Худший сценарий с полной остановкой торговли со всеми невозможен от слова совсем. Большинство стран мира продолжают с нами торговать и планируют это делать и дальше, а с некоторыми торговля выросла;

3. Полное прекращение торговли с Западом тоже выглядит крайне маловероятным, учитывая его зависимость от многих наших ресурсных и других товаров. Но, учитывая политику, можно допустить еще некоторое сокращение физических объемов экспорта, которое с лихвой компенсируется его подорожанием. На данный момент номинальный объем экспорта по ключевым статьям экспорта значительно вырос. Нельзя исключать, что даже с Западом экспорт по итогам года не сильно пострадает;

4. С импортом та же история. Наиболее вероятным мне видится первый сценарий, т.е. продолжение того, что имеется сейчас с постепенной адаптацией экономики к новым реалиям;

5. Насчет цен, как здесь разъяснялось (https://t.me/askorobogatov/373), ориентиром может служить ставка ЦБ. Ее неуклонное понижение говорит о том, что и прогнозы инфляции постепенно пересматривают в сторону более спокойных значений.

Я уже говорил (https://clck.ru/eoNNU) в начале апреля, что прогноз падения экономики на 7% видится мне излишне пессимистичным. Представленный же выше обзор дает основания ожидать, что падение ВВП может оказаться куда ниже этой цифры. Это расходится с прогнозами наших официальных структур. Возможно, они больше знают, а может просто повторяют за какими-то западными экспертами.

Кстати, два года назад, когда начинался коронакризис, я давал свой прогноз (https://www.facebook.com/ivan.rozmainsky/posts/2967430369969870?comment_id=2967695043276736&reply_comment_id=2967813073264933&__cft__[0]=AZWr_ciONmPbgkDY1fQCXTIVJPxAo49qzR8-tRjq3ntBipU2FTsuTuyaZ-WcKjuTK8uG-9CK-akANoHDUtM_ojrVsPyLz1sbYsQBXU9KBLDq94TCAQa6Z9SwexM1gIi94eA&__tn__=R]-R) падения экономики России до 2% на фоне других (https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2635151-echo/?fbclid=IwAR1lC1Aj7ct5L8V9xv1LH3AfuKU1xdQifWTSpwwxCAIojKtgz_L8m8vAtjY) прогнозов в 20%. Жизнь этот прогноз почти подтвердила, если исходить из нынешних данных Росстата за 2020 г. о падении ВВП на 2.7%.

(с) Александр Скоробогатов

https://t.me/askorobogatov/418 – цинк

На Западе нам предрекают годовую инфляцию в 15-20% и до 10% падение ВВП. Как оно будет на самом деле, посмотрим в конце года. В конечном итоге нам и "доллар по 200" официально предрекали.

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