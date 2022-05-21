 

Жильцов соберут на “Госуслугах”

21.05.2022, 3:02, Разное
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Процесс организации общего собрания жильцов может стать значительно проще. Новая инициатива Госдумы предполагает перенести встречу собственников квартир в онлайн, а именно – на интернет-портал «Госуслуги».

Законопроект, уже принятый в первом чтении, предлагает рассылать электронные сообщения о грядущей встрече жильцов. Протоколы по итогам собраний также в электронной форме будут направляться в жилинспекцию.

Пилотный проект по онлайн-общению собственников жилья в прошлом году был запущен в Москве. Сервис «Электронный дом» упрощает взаимодействие жильцов между собой и с управляющей компанией.



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