Мнение: Арабы и бразильцы – за Россию, Финляндия и Гринпис – против России

1. Нефтяная дипломатия Госдепа терпит провал за провалом. Бывшие американские союзники из числа стран-нефтепроизводителей отвечают унизительным отказом на просьбы американцев нарастить добычу нефти (чтобы сбить высокие цены на неё на мировом рынке и внутри США):

https://t.me/crimsondigest/1453

В эфире рубрика “Хроники посылов гегемона”:

Неделю назад, The Telegraph:

“Провалы Байдена сделали из Саудовской Аравии пуделя Путина” –

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/05/07/joe-bidens-failures-have-turned-saudi-arabia-putins-poodle/

Это британцы обиженны на то что Эр-Рияд не хочет использовать свои свободные мощности по добыче нефти, т.е. примерно 2 миллиона баррелей в день (по британским оценкам) для того чтобы помочь душить Россию санкциями. Там не Байден виноват на самом деле (хотя он тоже), но пусть будет так. Думаю, саудовской королевской семье будет приятно почитать что-то подобное о себе (там много неприятного и обиженного в тексте), и это ещё сильнее укрепит ОПЕК+.

Кстати, американский билль про “наказать ОПЕК+ и конкретно саудов экспроприацией всего, до чего дотянется Минюст США” (он же “билль NOPEC”), который сейчас обсуждается в Сенате, тоже укрепит саудовский курс на Пекин и Москву куда лучше, чем любые усилия российской дипломатии.

Но есть и продолжение банкета, от Рейтер:

https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-us-asked-brazils-petrobras-if-it-could-raise-oil-output-it-said-no-2022-05-10/

“В марте правительственные чиновники США просили бразильскую государственную нефтяную компанию Petrobras, увеличить добычу нефти после того, как вторжение России в Украину привело к резкому росту мировых цен, сообщили агентству Reuters три человека, осведомленные в этом вопросе. По словам источников, они ушли с пустыми руками.”

Все уважают интересы Вашингтона и выстраиваются выполнять его требования (на самом деле нет). Что-то не работает в схеме “мы всех нагнём, если потребовать решительно”, которая раньше у США работала очень хорошо.

2. Как мы ранее обсуждали, президент Владимир Путин объявил, что не будет принимать против Финляндии серьёзных мер, покуда те не станут развёртывать у себя военную инфраструктуру НАТО.

К сожалению, власти Финляндии пока что настроены на конфронтацию. Они упорно отказываются платить за российский газ в рублях:

https://lenta.ru/news/2022/05/17/fum/

Финская государственная энергетическая компания Gasum стала первой, кто обратилась в арбитражный суд из-за требований России об оплате газа в рублях. Она также сообщила на своем сайте об отказе оплачивать топливо на таких условиях.

Gasum не принимает предложение ООО «Газпром экспорт» о переходе на расчеты в рублях, поэтому и решила подать в суд. Кроме того, у компаний есть значительные разногласия по другим требованиям, выдвинутым по соглашению, отмечается в пресс-релизе.

В Gasum добавили, что у компании «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», так как требование «Газпрома» противоречит интересам финских потребителей.

Про «интересы потребителей» финские газовики лукавят. Потребители заинтересованы в стабильно поступающем и максимально дешёвом газе. А вот интересы США, действительно, требуют, чтобы отношения России и Финляндии были возможно более напряжёнными. Идеальный для США вариант — горячая война.

3. Зелёные бесы не унимаются:

https://lenta.ru/news/2022/05/16/greenpeace/

Активисты Greenpeace заблокировали заход греческого танкера Andromeda с российской нефтью в терминал Navigator в британском графстве Эссекс, сообщается на сайте природоохранной организации.

В заявлении активистов отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 мая. На протестную акцию с требованием остановить импорт российской нефти вышли 12 человек, в руках они держали плакаты с надписью «Нефть разжигает войну». <…>

В апреле активисты Greenpeace и Extinction Rebellion в Финляндии заблокировали доступ к порту Ханко железнодорожным составам с углем из России.

Впрочем, нам это отчасти на руку. Активисты Гринписа своими действиями способствуют росту цен на нефть, уголь и газ.