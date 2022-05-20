 

Мнение: Сдача на “Азовстали”. Вид с дрона

20.05.2022, 17:30, Разное
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Сдача на "Азовстали". Вид с дрона.
Сначала на "Азовсталь" на грузовике привозят носилки, противник их забирает, относит на завод, потом выносит раненых и шагает в плен.

Снято на дрон "Мавик 3" поставленный по линии "Русской Весны".

Судя по ранее публиковавшемуся видео, на тот же грузовик, который привозил носилки, складывают стрелковое оружие.

Источник: Colonel Cassad



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