Мнение: Сдача на “Азовстали”. Вид с дрона



Сдача на "Азовстали". Вид с дрона.

Сначала на "Азовсталь" на грузовике привозят носилки, противник их забирает, относит на завод, потом выносит раненых и шагает в плен.

Снято на дрон "Мавик 3" поставленный по линии "Русской Весны".

Судя по ранее публиковавшемуся видео, на тот же грузовик, который привозил носилки, складывают стрелковое оружие.

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