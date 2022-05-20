«На кого Бог пошлёт»: Дмитрий Рогозин раскрыл расчётную траекторию спутника “Космос-2555”

На пресс-конференции в «Роскосмосе» Дмитрий Рогозин раскрыл

параметры полёта военного спутника «Космос-2555». По его словам, спутник

переведён в режим управления «На кого Бог пошлёт».

Космос-2555 был запущен с космодрома Плесецк 29 апреля. На

орбиту его вывела ракета лёгкого класса «Ангара-1.2». Назначение спутника

официально не раскрывалось, однако из разговоров сотрудников «Роскосмоса» в

соцсетях стало известно, что это спутник оптической разведки. Судя по литере «Z», нанесённой на его борт,

он должен был выполнять задачи в ходе спецоперации на Донбассе. Наблюдая за

траекторией спутника, западные разведки поспешили заявить, что он потерял

управление и неконтролируемо снижается, однако глава «Роскосмоса» заверил, что

именно так и планировалось.

«То, что Космос-2555 не управляется, это заведомая ложь. Но

управляется он не нами, а самим Господом. Режим «На кого Бог пошлёт» – это эксклюзивный,

доступный лишь русским способ наведения спутников, когда само Провидение

решает, на чью голову обрушить нашу карающую длань массой 3,5 тонны», –

рассказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» добавил, что день и ночь молится о том,

чтобы Всевышний избрал целью для спутника головы тех, кто ввёл незаконные и

необоснованные санкции против российской космической отрасли. Из-за этого

Россия не получает импортных электронных компонентов, и Космос-2555 стал последним

российским разведывательным спутником.

Пока готовился этот материал, стало известно, что спутник с

литерой «Z» сгорел в

атмосфере, не достигнув вражеских целей.

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