Мнение: Освобождение ЛНР близится к завершению

Из заявлений Шойгу по операции на Украине.

1. Освобождение ЛНР приближается к завершению (прозрачный намек на Северодонецкий котел – вчера войска вышли к трассе Соледар-Лисичанск).

2. На "Азовстали" сдалось уже 1908 человек. До этого капитулировали (на заводе имени Ильича) 1387 человек из морской пехоты.

3. В свете угрозы НАТО в Западном Военном Округе будет создано 12 новых соединений (скорее всего воссозданы). Ожидаемо.

4. В ближайшей перспективе в войска начнут поступать стратегические БПЛА.

5. Группировка НАТО у границ РФ насчитывает до 40 000 человек.

6. Потери Украины во время сражения за остров Змеиный составали – 4 самолета, 10 вертолетов, 30 БПЛА, 3 катера и 50 человек убитыми.

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