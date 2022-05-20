 

Мнение: Освобождение ЛНР близится к завершению

20.05.2022, 14:45, Разное
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Из заявлений Шойгу по операции на Украине.

1. Освобождение ЛНР приближается к завершению (прозрачный намек на Северодонецкий котел – вчера войска вышли к трассе Соледар-Лисичанск).
2. На "Азовстали" сдалось уже 1908 человек. До этого капитулировали (на заводе имени Ильича) 1387 человек из морской пехоты.
3. В свете угрозы НАТО в Западном Военном Округе будет создано 12 новых соединений (скорее всего воссозданы). Ожидаемо.
4. В ближайшей перспективе в войска начнут поступать стратегические БПЛА.
5. Группировка НАТО у границ РФ насчитывает до 40 000 человек.
6. Потери Украины во время сражения за остров Змеиный составали – 4 самолета, 10 вертолетов, 30 БПЛА, 3 катера и 50 человек убитыми.

Источник: Colonel Cassad



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