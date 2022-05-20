Мнение: О смешной попытке победить Россию… Ну сколько можно на те же грабли?

Кажется, кто-то слишком сильно уверовал в то, что #Россия – это такая «страна-бензоколонка», только с ракетами. И если её лишить шланга, то всё посыплется. И ракеты – не взлетят.

Что ж, возможно. Хотя тут скорее тот случай, когда стереотипы «отменяют» здравый смысл. Ибо у всякого решения имеется своя цена. Сколько заплатит РФ, примерно понятно. Сколько придётся платить европейцам?

Или, если угодно, кому будет хуже?

Европейские страны ищут новых поставщиков нефти и газа после того, как российский президент Владимир #Путин начал спецоперацию 24 февраля. ЕС пообещал сократить импорт российского газа на две трети к концу года, а также ищет пути, как полностью запретить импорт нефти из России. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году РФ поставляла в ЕС около трети газа. И консенсус в том, что европейцам «потребуется время, чтобы отказаться от российских энергоносителей». Время и #деньги.

И тут начинаются «небольшие проблемы». Ввести ограничения на российскую #нефть — это одно. Пытаться пресечь продажи нефтепродуктов — задача куда более сложная, в том числе и потому, что не понятно, что включать в санкционный список.

Для сырой нефти неопределённость возникает в связи с сортом КТК, который поставляется с терминала на российском черноморском побережье, вблизи, но все же отдельно от Новороссийска, который считается главным экспортным портом в регионе. Смесь содержит некоторые молекулы российского происхождения, и организации, отслеживающие поставки «российской» нефти, уже выявили и заподозрили тех, кто ее покупает. Но ситуация не так проста. На экспортном терминале КТК содержит около 90% нефти из Казахстана и только 10% нефти, поступающей с месторождений в российском секторе Каспийского моря, которые эксплуатируются российской нефтяной компанией ПАО «Лукойл».

Да, технически можно отделить молекулы русской нефти перед экспортом. Об этом говорится в руководстве Минфина США по нефтяным санкциям в отношении России. На практике никто этого делать не будет. Российские операторы экспортного терминала не собираются отделять молекулы от российских нефтяных месторождений только для того, чтобы покупателям было легче соблюдать #санкции. При этом КТК транспортирует около 80% всего экспорта сырой нефти из Казахстана и никакими другими путями её не доставить. Так что выбор ясен: запретить экспорт через КТК и убить экономику Казахстана, при этом не причинив вреда России. Или закрыть глаза на то, что Москва продолжает экспортировать какой-то объём нефти через этот маршрут.

А с продуктами нефтепереработки дело обстоит еще сложнее. С топливом, произведённым на российских НПЗ, все понятно. Но как насчёт, например, дизельного топлива, произведенного на индийском НПЗ, который начал импортировать российскую нефть наряду с поставками от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке? Как классифицировать эти продукты? Москва не увидит налоговых поступлений от продажи дизельного топлива — она уже собрала их с продажи сырья. Но если разрешить такие продажи, у индийских нефтеперерабатывающих заводов не будет мотивации отказываться от российской нефти.

Безусловно, поставлять нефть из западных регионов России в Индию и Китай гораздо дороже, чем в Европу, поэтому производителям приходится делать большие скидки, чтобы компенсировать затраты на перевозку. Но всё же это не то «эмбарго», о котором говорят политики.

И приходится учитывать ещё нюансы.

Способность «ущемить» #Кремль будет зависеть от того, сможет ли Россия переключиться на других клиентов. Основное ограничение — это транспортировка. По данным агентства Rystad Energy, свободные мощности на трубопроводе ВСТО, ведущем в Азию, составляют всего 300 тыс. баррелей в сутки, а на железной дороге — всего 200 тыс. баррелей в сутки. Предлагаемый ЕС запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, затруднит транспортировку достаточного количества нефти морским путем.

Правда, более высокие цены на нефть могли бы отчасти смягчить удар по России. Агентство Energy Aspects ожидает, что во второй половине года Brent будет в среднем стоить около 120 долл. за баррель. Но даже если она сможет найти покупателей в других странах, они захотят получить скидку. После начала спецоперации российская нефть Urals торгуется на 20-30 долл. ниже Brent, по сравнению с разницей всего в один-два доллара в течение пяти предыдущих лет.

С другой стороны, может ли ЕС добиться увеличения поставок из других источников? Это маловероятно: ОПЕК и американские сланцевики практически не наращивают добычу. А может ли Европа сократить спрос на нефть. О, да! Спрос на нефть упадёт, когда мировые экономики начнут сокращаться. То есть, когда войдут в стадию рецессии, причём затяжной. Иначе говоря, чтобы «достать» Россию, Европе придётся пройти через долгий экономический спад. Вероятно, Евросоюз это выдержит: мир не рухнул от нефтяного шока 1970-х. Но о «европейском качестве» жизни придётся забыть надолго

При этом мировая экономика всё равно не откажется от нефти. Так что, европейцы больше пострадают в случае нефтяного эмбарго, хотя Россия также столкнётся с проблемами в этом году. Быть может, «принципы» того стоят.

А может быть, послевоенная Европа слишком «заелась». И от сытой жизни выбирает себе в руководители тех, кто нихрена не смыслят в реальной экономике, зато с пафосом рассуждают о зелёной энергетике, поплёвывая свысока даже на законы физики. Тогда всё закономерно. И лет 10 тотальной экономии отучат европейцев выбирать всяких Аннален и прочих «Лиззи».

Кстати, а кому тогда в #ЕС дело будет до какой-то там России?

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