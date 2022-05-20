DWN – половина немецких компаний ожидают падения прибыли на фоне антироссийских санкций

Согласно опросу, проведённому консалтинговой компанией KPMG, почти половина немецких компаний ожидают снижения товарооборота и падения прибыли на фоне антироссийских санкций ЕС, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Среди топ-менеджеров царит большая неопределённость: 40% пока не способны оценить влияние косвенных последствий украинского кризиса на состояние их бизнеса. Главной трудностью при этом 64% компаний считают адаптацию к постоянно ужесточающимся санкциям.



AP

Для немецких компаний, имеющих деловые связи с Россией, соблюдение постоянно ужесточающихся санкций, введённых западными странами, представляет собой по-настоящему серьёзную проблему, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Согласно опросу, проведённому консалтинговой компанией KPMG, для 64% немецких компаний главной проблемой является выявление затронутых санкциями российских деловых партнёров, групп продуктов и услуг, а также соблюдение правил импортного и экспортного контроля.

«Поскольку санкции были введены в очень короткие сроки и постепенно ужесточались, в их нормативно-правовой базе существуют пробелы, и, кроме того, они допускают весьма широкое толкование, — подчёркивает член правления KMPG Маттиас Шмельцер. — Многим компаниям приходится приспосабливать свой производственный процесс и свои системы контроля, иногда включающие высокую долю ручного труда, к санкциям ЕС».

Всего в опросе приняло участие 280 немецких компаний. Половина из них экспортирует товары и услуги в Россию, а почти треть — на Украину. Около четверти даже имеют собственное производство в России. По данным опроса, среди топ-менеджеров царит большая неопределённость в отношении конкретных последствий украинского кризиса для их собственных компаний.

«Косвенные последствия украинского кризиса оказывают на всю экономику Германии даже большее влияние, чем его прямые последствия для компаний, работающих с Россией и Украиной или в этих странах», — отмечает Шмельцер. По его словам, перебои с поставками и рост себестоимости продукции затрагивают почти все отрасли и предприятия.

Почти половина опрошенных компаний ожидают снижения товарооборота в результате украинского кризиса. Такое же число рассчитывает на падение прибыли. При этом четыре из десяти компаний пока не способны оценить, как кризис повлияет на состояние их бизнеса. 40% также ожидают, что негативные последствия будут ощущаться как минимум в ближайшие три года.

«Картина, вероятно, станет намного мрачнее, если в отношении российской нефти и, возможно, газа будут действительно введены обширные санкции или РФ прекратит поставки по собственной инициативе», — подчеркнул эксперт KPMG Андреас Глунц, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.