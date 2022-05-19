Узоры, крой, оттенки, длина: учимся выбирать такие модные легинсы по своей фигуре

Когда дело доходит до выбора модной одежды, которая нам идет, нам приходится учитывать множество факторов: принт, фасон, оттенки и длину. Если вы всегда связывали эту базовую одежду со спортом, то это потому, что вы не подозревали о ее универсальности. С легинсами вы тоже можете быть самой элегантной. Чтобы развеять все сомнения при покупке легинсов, мы предлагаем вам советы стилистов-экспертов.

Легинсы стали неотъемлемой частью гардероба. С их помощью можно составить идеальный повседневный образ. Они актуальны, удобны, и, кроме того, их одобряют модные стилисты.

Однако, как и в случае с джинсами, найти идеальный дизайн, соответствующий нашим размерам, вкусам и индивидуальности, не всегда просто. Обратите внимание на узоры, крой, оттенок и длину.

Легинсы с высокой талией

Эта модель пользуется большой популярностью. Она хорошо смотрится практически на всех, так как удлиняет силуэт. Все благодаря тому, что она подтягивает живот, часть бедер, талию и ягодицы. Это явное преимущество, которого нет у остальных моделей, благодаря оптическому эффекту, который они производят. Он очень хорошо подходят женщинам с прямоугольным телом и низкой талией, а также женщинам с большими бедрами и ярко выраженной талией.

Велосипедные легинсы

Эта модель, в отличие от предыдущей, на самом деле подходит очень небольшой группе женщин. Выбирать ее стоит с большой осторожностью, так как она делает ноги короче, а бедра – шире.

Легинсы светлого цвета

Ни для кого не секрет, что темные тона выглядят более стильными, чем светлые, но, как отмечают стилисты, это что-то очень личное и зависит от вкусов каждого. Еще один фактор, который может повлиять на ваш выбор, – это наш цветотип, поскольку обычно рекомендуется выбирать контрастные оттенки. Если следовать этим советам, то для смуглых брюнеток светлые легинсы подойдут гораздо больше, чем для светлокожих блондинок.

Легинсы с принтом

Когда речь идет о принтах, нужно соблюдать особую осторожность, так как для облегающей одежды это очень рискованный вариант. Например, горизонтальным полосам и горошку следует сказать категорическое «нет», если вы ходите выглядеть стильно. Однако, если вы хотите скрыть возможный целлюлит, стилисты рекомендуют использовать принты.

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Что бы вы ни выбрали, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и стильно.

С чем носить легинсы

Легинсы уместны в элегантных и роскошных нарядах, если знать, как и с чем их сочетать. При этом они не теряют своего главного преимущества – исключительного комфорта. Еще одно их преимущество – универсальность. Не забывайте, что легинсы можно носить стильно и не выглядеть при этом безвкусно.

Блейзер — это основной предмет в гардеробе, потому что он способен добавить изысканности любому сочетанию с разными предметами одежды. Вам просто нужно посмотреть, как эти брюки-легинсы смотрятся с объемным вязаным свитером и блейзером в оверсайз-варианте. Ремень, подчеркивающий силуэт, добавит стиля к вашему образу.

Вы можете создать еще один стильный образ, сочетая легинсы с топом и кимоно, чтобы выгодно подчеркнуть свою фигуру.

Добавьте к легинсам свою самую удобную обувь: балетки, мокасины, ботильоны или кроссовки в сочетании с пончо, которое сохраняет тепло и всегда элегантно. Легко и просто.

Лоферы – самая элегантная удобная обувь, и их очень много носят. Легинсы и блузка с принтом завершают образ. К нему можно добавить жакет или длинный кардиган.

Обратите внимание, насколько удобен и элегантен этот образ, в котором легинсы сочетаются с базовым черным свитером, пиджаком, стилизованном под мужской, и двухцветными балетками, которые делают весь наряд изысканным.

Легинсы и толстовка – базовое сочетание в спортивном стиле, который можно значительно изменить, добавив элегантные аксессуары, например куртку, модные ботинки или сумку с ручкой-цепочкой. Это идеальная повседневная одежда!