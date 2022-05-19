 

Мнение: Рекордсмены с “Азовстали”

19.05.2022, 13:35, Разное
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На "Азовстали" в плен с 16 мая сдалось 1730 солдат и офицеров противника. Из них 771 боевик Азова. Из 1730 человек раненых всего 80, из них 55 тяжело.
Таким образом по количеству пленных капитуляция ВСУ на "Азовстали" стала крупнейшим поражением по количеству пленных с 2014 года, превзойдя Иловайск, Дебальцево и завод Ильича.
Капитуляция продолжается, так что цифра еще увеличится.

Очередная сдача в плен.

Сдача оружия.

Содержание пленных

Источник: Colonel Cassad



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