Мнение: Темп

На фоне сдачи в плен гарнизона «Азовстали» (событие, кстати, сугубо техническое, так как вариантов у блокированного гарнизона, не имеющего снабжения, просто не существовало) в стороне остается другой вопрос — об общей ситуации в зоне «не-войны». Которая утратила всякое понятие о темпе. Трудно сказать, сколько еще будут продолжаться попытки создать хоть какой-то «котел», но и так понятно, что любой результат этого наступления будет носить локальный характер, который нет никакого смысла фиксировать какими-либо договоренностями. Не зря Киев категорически отказывается от переговоров, о чем сетуют в Москве.

В современную маневренную войну Кремль не умеет. Или не может, что практически одно и то же. Бухгалтерские сводки Конашенкова и обязательный утренний ритуал СМИ о героизме каких-то отдельных эпизодов закрывают ключевой вопрос о провале именно темпа.

Между тем идет 85 день «спецоперации». Немцы за такой срок взяли половину Европейской территории СССР, вышли на прямой бросок к Москве и две недели как заблокировали Ленинград. Что, кстати, тоже их не спасло, так как советская армия тогда точно так же разменяла территории на темп немецкого наступления и уже через три месяца тогдашней войны гитлеровские генералы в своих дневниках начали выражать опасения за результат всей кампании. Они-то прекрасно понимали, к чему всё идет.

По всему, еще недели две-максимум три будет попытка продолжать то, что не работает, после чего российским войскам придется становиться в оборону. Других вариантов не просматривается. Что дает противной стороне шанс, и наивно полагать, что она его проглядит.

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