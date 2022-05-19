Страсть с Машковым, связь с Абрамовичем и дети от женатого Учителя: тайная личная жизнь Пересильд

Долгое время личная жизнь Юлии Пересильд оставалась большим секретом. Пока актриса скрывала свои отношения и одна, как многие думали, воспитывала двоих детей, в Сети регулярно появлялись новые слухи о ее любовных связях. Количество романов, которые приписывали звезде за последние годы, не перечесть.

Одним из многих знаменитых мужчин, кого записали в женихи Юлии Пересильд, стал Владимир Машков. Публика заподозрила звезд в романе после выхода фильма “Край” в 2010 году. Актеры настолько убедительно сыграли страсть на экране, что кругом тут же поползли слухи об их романтических отношениях и в реальной жизни. Поговаривали, якобы Машков даже решился на пластическую операцию ради того, чтобы понравиться молодой красавице. Впрочем, этим бурная фантазия сплетников не ограничилась.

Несколько лет назад Юлию Пересильд заметили в компании Романа Абрамовича. Актриса и олигарх беседовали на светском вечере благотворительного фонда “Галчонок”, а вскоре в Сети появились слухи об их любовной связи. Кроме того, позже знаменитость пришла на “Кинотавр” в сопровождении секьюрити, в котором особо бдительные разглядели сотрудника охраны предпринимателя. Судя по всему, все эти домыслы оказались очередной фантазией. Звезда кино отмечала, что с миллиардером ее связывает только дружба.

Свою настоящую любовь Юлия Пересильд оберегала много лет. В 2009-м актриса родила дочку Анну, в 2013-м на свет появилась Мария, но имя отца девочек долгие годы оставалось тайной. Многие подозревали, что звезда состоит в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, который снял ее в фильме “Край”, но подтверждения эти слухи не находили. До 2017 года…

Учитель старше Пересильд на 33 года, к тому же, много лет женат на продюсере Кире Саксаганской. Влюбленные долго скрывали правду о своих отношениях, а детей воспитывали без штампа в паспорте. Лишь в 2017 году, когда держать все в секрете было уже невозможно, Юлия Пересильд официально назвала имя отца своих девочек. А летом 2021 года косвенно подтвердила расставание с режиссером.

С тех пор все вернулось в привычное русло: поклонники строят новые теории о личной жизни актрисы, а она продолжает хранить молчание.