 

Не только Индия — запрет на экспорт продуктов питания ввели уже в дюжине стран

19.05.2022, 5:55, Разное
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Мировой продовольственный кризис захватывает весь мир: Индия объявила о запрете на экспорт пшеницы и присоединилась к другим странам, которые отказываются от продажи продуктов питания за рубеж, рассказывает CNBC. Международный исследовательский институт продовольственной политики объясняет, что цены на эту категорию товаров и так подскочили из-за нарушения цепочек поставок в результате пандемии COVID-19 и прошлогодней засухи, а российско-украинский кризис привёл к широкомасштабному росту инфляции, что только усугубило ситуацию.


AP

На фоне роста цен на зерно из-за кризиса на Украине Индия присоединилась к странам, которые запретили экспорт зерна, пишет CNBC. Власти указывают, что такое решение принято для «обеспечения общей продовольственной безопасности страны».

Как напоминает американский телеканал, РФ и Украина — крупнейшие производители пшеницы. По данным Всемирного банка, на их долю приходится 29% мирового экспорта зерна, поэтому конфликт между ними привёл к резкому скачку цен на этот товар. В понедельник после того, как Индия на выходных объявила об остановке международных продаж, его стоимость поднялась ещё на 6%.

Согласно информации Международного исследовательского института продовольственной политики, РФ и Украина находятся в пятёрке мировых экспортёров множества важных злаковых культур и масляных семян: ячменя, подсолнечника и подсолнечного масла, а также кукурузы. В апрельском докладе институт привлёк внимание к тому, что украинский конфликт возник в самый неудачный момент для мирового рынка продовольствия: цены на продукты уже достигли высоких показателей из-за нарушения цепочек поставок, связанных с пандемией коронавируса, и из-за неурожая после прошлогодней засухи.

При этом не только Индия запретила экспорт пшеницы: к РФ и Украине также присоединились Египет, Казахстан, Косово и Сербия, отмечается в статье. К тому же в результате украинского кризиса выросла мировая инфляция, поэтому в некоторых странах теперь не продают за рубеж и другие продукты питания, что только усугубляет продовольственный кризис. Среди товаров, которые предпочитают оставить для внутреннего потребления, — подсолнечное масло, пальмовое масло, удобрения и зерно.

Международный исследовательский институт продовольственной политики продолжает отслеживать ситуацию и составляет особый список государств, которые после 24 февраля начали запрещать экспорт каких-либо продуктов питания. Кроме перечисленных выше, в приведённой CNBC таблице указаны Аргентина, Алжир, Индонезия, Иран, Турция, Тунис и Кувейт.



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