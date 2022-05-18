 

Мнение: Закономерный итог

18.05.2022, 23:45, Разное
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Страдания политпиарщика
Не могу не поделиться своим горем: похоже, в стране практически не осталось дееспособных политических партий! Говорю со знанием дела, так как вот уж месяц ищу какую-никакую партию по регионам, готовую бросить реальный вызов “Единой России”. Работать на “ЕР” и скучно, и неохота – однако поди найди что-то альтернативное!
Во-первых, ассортимент-то каков? КПРФ – спасибо, не надо; СПС – наглые снобы, у которых, похоже, давно уж ничего нет, кроме гонора (но вот его запасы почему-то неисчерпаемы); “Яблоко” – интеллигентность и вопиющая нищета во всем; “Родина” – после всех последних событий поджали хвост так, что его и не найти; “Партия Жизни” – какая-то дичь, прости господи (хотя какие-то деньги у них есть; но надо же иметь что-то еще, кроме денег!); “Народная партия” – какая-то, судя по их самоощущению, партия башмачкиных! (“сами мы не местные” и т.д.).
Есть еще “Партия Пенсионеров”, Демпартия России, Аграрная партия – но это всё, увы, чистые проекты, причем с одним-единственным, всем известным заказчиком: партию создали политтехнологи, состоят в ней политтехнологи и в руководстве – одни политтехнологи: нашего участия там по определению никакого не требуется! :))
С горя уж заглянул даже в “Народный Фронт” Г.Каспарова (ну ничего ж больше нет!!): а там отвечают: “Извините, нас выборы вообще-то не интересуют” (??).
Каково? Ну, страна! Только хлопотливые бюрократы из “ЕР” под пинками Суркова все чего-то бегают, суетятся, чего-то хотят. А все прочие “неохваченные” мечтают, надо полагать, о мировой революции. Под мирный стук часов... (2006)

16 лет назад писал. Ну а сейчас – закономерный финал: выборы готовы отменить вовсе, за полной ненадобностью. Народ понимает, что кроме как на утилизацию он ни на что не годится, и уже смирился с этим.

Источник: Размышления вольного социолога



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