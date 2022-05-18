 

В Россию привезут новый пикап Dongfeng DF 6

18.05.2022, 9:55, Разное
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Обновленный китайский пикап Dongfeng DF 6 в скором времени появится в свободной продаже на российском рынке.

Известно, что модель отличается своей доступностью, что может отразиться за популярности автомобиля у отечественных покупателей. Стоимость пикапа Dongfeng DF 6 составит около 2 миллионов рублей. Покупатели смогут выбрать модель в разных версиях, предусматривающих механическую коробку передач и систему полного привода.

Преимуществом выпущенного пикапа Dongfeng DF 6 указали возможность отключения полного привода. Под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый дизельный двигатель с турбиной на 136 л.с. мощности. Остальные данные будут сообщены сразу после презентации.



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