Переосмысление Украины Китаем

Ведущие китайские эксперты высказываются о крупнейшем со Второй мировой войны международном кризисе все более категорично.

Просочившиеся в открытый доступ оценки «украинского конфликта», данные рядом авторитетных китайских экспертов (в том числе долгие годы консультировавших высшее руководство КНР) и отставных дипломатов, свидетельствуют о том, что в КНР на фоне превалирующей поддержки политики Кремля в СМИ и соцсетях идет процесс непростого осмысления и, возможно, даже переосмысления крупнейшего со времен Второй мировой войны глобального военно-политического и экономического кризиса.

«Российско-украинская ***** является самым серьезным международным событием после окончания холодной войны. Она знаменует собой конец периода «после холодной войны» и закладывает основы нового мирового порядка.

Позиции России в российско-украинской ***** становятся все более пассивными и неблагоприятными. Ее грядущее ********* уже очевидно.

Основные причины, по которым Россия движется к ********

1. Россия постоянно ослабевала с момента распада Советского Союза. Упадок обусловлен прежде всего продолжением тенденций, начавшихся еще до распада Советского Союза. Это также связано с провалами внутренней и внешней политики российской правящей верхушки. Процесс усугубляется западными экономическими санкциями, нанесшими ущерб различным секторам российской экономики. Так называемое возрождение, или оживление России под руководством Путина — ложь, его просто не существует. Упадок РФ очевиден в экономической, военной, технологической, политической и социальной сферах, он оказал серьезное негативное влияние на российскую армию и ее боевые возможности.

2. Провал русского блицкрига и неспособность добиться быстрой победы ознаменовали начало ********* России. Размеры ее ВПК и финансирования армии несоизмеримы с ее статусом так называемой военной сверхдержавы, они не могут обеспечить высокотехнологичную войну стоимостью сотни миллионов долларов в день. Проигрыши на поле боя, обусловленные нищетой армии, бросаются в глаза. Каждый день затягивания ***** — тяжелое бремя для страны.

3. Российские военные и экономические преимущества над Украиной были нивелированы ее упорством и огромной, постоянной и эффективной помощью для нее. Поколенческие различия между РФ и США с другими странами НАТО в области вооружений и технологий, военных концепций и способов ведения войны еще более оттеняют преимущества одной стороны и недостатки другой.

4. Современные войны неизбежно являются гибридными войнами, охватывающими военную, экономическую, политическую и дипломатическую сферы, общественное мнение, пропаганду, разведку и информацию. Россия не только занимает пассивную позицию на поле боя, но и проигрывает в вышеперечисленных областях. Это лишь вопрос времени, когда Россия ******** окончательно.

5. Россия больше не может решать, когда и как закончится *****. Она пытается закончить ***** как можно скорее, чтобы удержать то, что завоевала. Но это не удается. В этом смысле РФ утратила свое стратегическое лидерство и инициативу.

«Украина не уступит России в вопросе суверенитета»

Следующий этап *****, вероятно, будет более жестоким и интенсивным

Нельзя исключать возможности ее расширения и эскалации. Ведь цели двух сторон диаметрально противоположны. Обеспечение суверенитета над Крымом и восточной Украиной, безусловно, является основной задачей российской стороны.

Но Украина не уступит России в вопросе суверенитета и территориальной целостности и будет полна решимости вернуть Восточную Украину и Крым путем *****. США, НАТО и ЕС неоднократно подтверждали свою решимость победить Путина.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан недавно подчеркнул три цели, которые США должны достичь в российско-украинской *****:

1. независимая и либеральная Украина;

2. ослабленная и изолированная Россия;

3. сильный, единый и решительный Запад.

Для достижения этих целей США, страны НАТО и ЕС не только значительно увеличили свою помощь Украине, в дополнение к этому США приняли первый после Второй мировой войны закон о ленд-лизе. США интернационализировали и институализировали помощь Украине на 41-й конференции министров обороны.

Что еще более важно, прямое участие США и Великобритании в ***** углубляется и расширяется. Все это говорит о том, что ***** будет вестись до тех пор, пока Россия не будет побеждена и наказана.

«Россия полностью потеряла Украину»

Русско-украинская ***** положила конец Ялтинской системе и остаткам холодной войны, мир начал двигаться к новым модели и порядку в международных отношениях.

После распада СССР Россия унаследовала статус Советского Союза как постоянного члена Совета Безопасности ООН и военной сверхдержавы. Россия продолжила и сохранила большую часть наследия и влияния бывшего Советского Союза во внутренней политике, экономике, обществе, культуре и идеологии, а внешняя политика РФ представляла собой гибрид внешней политики бывшего Советского Союза и царской империи.

(1) Центральное и главенствующее направление внешней политики путинского режима состоит в том, чтобы рассматривать пространство бывшего Советского Союза как свою исключительную сферу влияния и восстанавливать империю посредством интеграции во всех сферах этой территории, находящейся под господством России.

РФ была полна решимости достичь этой цели и никогда по-настоящему не признавала независимость, суверенитет и территориальную целостность бывших советских республик, часто нарушала их территориальность и суверенитет. Российско-украинская ***** кардинально изменила эту ситуацию с точки зрения мира и безопасности в евразийском регионе.

После обретения Украиной независимости, особенно с 2000 года, политические силы в стране по существу поровну разделились на фракции восточного и западного толка, и через выборы они поочередно достигали власти.

После аннексии Крыма и оккупации части восточной Украины в 2014 году антироссийские настроения в Украине усилились, а пророссийские силы начали сокращаться. Большинство жителей Украины не только на востоке, но и на юге поддержали вступление страны в ЕС и НАТО.

После начала ***** ситуация в Украине коренным образом изменилась. Страна теперь едина в своем сопротивлении России, видя в этом свое спасение. Можно сказать, что Россия полностью потеряла Украину.

В то же время постсоветское пространство, в том числе участники Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, за исключением Белоруссии, отказались поддержать Россию. ***** РФ лишит ее надежды на восстановление старой империи.

Дабы получить международный статус и влияние царской империи или бывшего Советского Союза, пришлось бы сломать существующий международный порядок, изменить геополитическую карту евразийского континента и мира.

Россия одержима идеей осуществить перегруппировку бывших советских республик и восстановить союз или империю. Это противоречит позиции США и влечет фундаментальное противостояние и конфликт с ними. Это главный конфликт и камень преткновения в отношениях РФ с США.

В значительной степени конфликт между двумя сторонами по этому вопросу является продолжением и пережитком холодной войны между США и СССР и имеет определенную идеологическую окраску.

Благодаря этой войне противостояние и борьба между РФ и США в контексте Американской империи закончились полным поражением России. Это положило конец периоду после холодной войны или продолжения холодной войны.

(2) Возможные точки эволюции мирового порядка после российско-украинской *****

Политическая, экономическая, военная и дипломатическая мощь России будет значительно ослаблена и изолирована. Россия будет значительно ослаблена, изолирована и наказана. Мощь России ослабнет еще больше. РФ могут исключить из некоторых важных международных организаций, и ее международный статус будет значительно снижен.

Украина будет выведена из орбиты и сферы влияния России (если у России еще вообще есть /хоть какая-то/ сфера влияния) и станет членом большой европейской семьи, то есть Европейского союза.

Другие постсоветские государства могут в разной степени пройти новую дерусификацию. Некоторые страны будут более активно укреплять связи с Западом.

Япония и Германия, полностью освободившись от ограничений, наложенных на проигравших Вторую мировую войну, и ускоряя развитие своих вооружений, будут более активно стремиться к статусу политических держав. Однако они не оторвутся от демократического лагеря и не откажутся полностью от курса на мирное развитие.

США и другие страны будут активно добиваться существенных реформ ООН и других важных международных организаций. Если реформы заблокируют, эти государства могут начать формирование других мировых организаций. В любом случае они могут исключить некоторые страны, такие как Россия, проводя идеологические линии так называемой независимости».

Анализ от Фэн Юйцзюня

Выступление отставного посла Гао было не единственным громким мероприятием, устроенным Академией общественных наук КНР. На днях в интернете появился текст доклада «Происхождение, перспективы и стратегические последствия российско-украинской войны», с которым выступил в конце апреля на проведенном Департаментом международных исследований академии совместно с China International Finance 30 Forum внутреннем видеосеминаре знаменитый профессор Фэн Юйцзюнь, заместитель декана Института международных исследований, директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета.

«Фундаментальными причинами начала этой войны, — считает китайский эксперт, — стали исторически присущее России чувство незащищенности, ее стремление к буферной зоне и вынашиваемое с момента его прихода к власти стремление Путина взять реванш за распад Советского Союза».

И далее: «Начиная с 2007–2008 годов взгляд Путина на международную стратегическую перспективу претерпел большие изменения: он стал исходить из того, что Россия возродилась после нескольких лет восстановительного роста, в то время как Соединенные Штаты, столкнувшись с мировым финансовым кризисом, стали неуклонно слабеть. В последние же годы в условиях распространения глобальной эпидемии Россия поверила в то, что фрагментация миропорядка ускоряется и теперь она может прибегнуть к «игре без правил» для ускорения восстановления доминирования на постсоветском пространстве и воссоздания малой Российская империи».

На этом фоне произошли война с Грузией 2008 года, Крымский кризис и конфликт в Донбассе 2014 года, уход США из Афганистана, усиление российского влияния в Белоруссии в 2021 г. и события января 2022 г. в Казахстане.

«Отнюдь не исключительный эпизод»

«Это показывает, что российская военная кампания против Украины — отнюдь не исключительный эпизод, а важная часть стратегии России по восстановлению своей империи», — убежден китайский эксперт. И формулирует цели российской «спецоперации» следующим образом.

Во-первых, заставить Украину посредством военной силы вернуться на стратегический путь, определенный для нее Россией.

Во-вторых, это продолжение других геополитических действий России на постсоветском пространстве, включая дальнейшее укрепление ее контроля над Беларусью и события в Казахстане в январе этого года.

Третья цель — заставить США и Европу изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности в Европе.

В-четвертых, посредством постоянного создания геополитической напряженности поднять цены на сырье на мировых рынках, взять под контроль и монополизировать важнейшие стратегические ресурсы в бывшем Советском Союзе, а также максимально хеджировать разнообразные вызовы, создаваемые России новой энергетической революцией, новой промышленной революцией и глобальным энергетическим переходом.

Эта российско-украинская ***** оказала на глобальный мир многоаспектное воздействие, в определенной степени ее значение превышает значение событий 11 сентября 2001 года, можно сказать, что она стала водоразделом в развитии мира после холодной войны. Международный порядок, сложившийся после окончания холодной войны, сталкивается с беспрецедентными вызовами и претерпевает очень быструю и глубокую перестройку.

Что ждет Россию и Украину

Для России ***** станет историческим узлом в ее национальном развитии. Если оглянуться на российскую историю, поражение в каждой войне приводит к поворотному моменту в развитии страны.

На данный момент в России действительно есть подводные течения. С начала ***** 200 тысяч представителей российских богатых и интеллектуальных элит покинули родину. Если добавить от 1,6 до 2 миллионов представителей элит, которые были потеряны с 2000 по 2018 год, это значительная потеря для России. Если ***** не будет прекращена в кратчайшие сроки, в условиях политической изоляции и экономических санкций положение России в международной политической и мирохозяйственной системе еще долго будет иметь тенденцию к снижению, и она будет еще больше маргинализироваться. В каком направлении эта ***** заведет Россию и какое влияние она окажет на всю структуру международного сообщества и мирового порядка, в том числе на безопасность и развитие Китая, требует нашего глубокого изучения.

После этой ***** Украина вступит в фазу послевоенного восстановления при поддержке международного сообщества. Межрегиональные и межэтнические трещины, когда-то формировавшие политический строй Украины, во многом будут залечены после *****. Украинские граждане, будь то украинцы, русские, евреи, крымские татары, будут быстро усиливать свою национальную идентичность с Украиной. Можно сказать, что после этой ***** Украина во многом может возродиться из пепла. После ***** вступление Украины в Евросоюз станет событием с высокой вероятностью. Несмотря на то, что Украина не может вступить в НАТО, она интегрируется в процесс европейской интеграции в политической, экономической и культурной сферах.

Что касается российско-украинских отношений, то сложные отношения между двумя странами, которые постоянно прерывались и хаотичны, окончательно прекратятся после *****. В недавнем интервью внучка Хрущева сказала: «Украина теперь определенно Украина, и Украина сейчас сильнее как страна, чем когда-либо прежде. Путин говорит, что Запад делает Украину антироссийской, но на самом деле он сделал больше, чтобы Украина стала антироссийской, чем любая американская пропаганда, потому что бомбами страну в себя не влюбишь».

«В мировой экономике ускоряется процесс дерусификации»

С европейской точки зрения Европа стала более сплоченной после этой *****. НАТО также избавилось от того, что Макрон назвал «мертвым мозгом», позиции США в системе трансатлантической безопасности еще больше укрепились, так же, как и единство и координация всего западного альянса. В глобальной экономике глобализация станет еще более фрагментированной. В ней ускоряется процесс дерусификации. Будь то производственный, финансовый или энергетический сектор, цепочки поставок, связанные с Россией, быстро ломаются и перестраиваются. Под влиянием китайско-американской торговой войны и российско-украинской войны за последние несколько лет был введен ряд новых двусторонних или небольших многосторонних торговых и инвестиционных правил и новых механизмов, включая новую американо-канадско-мексиканскую свободную торговлю.

С другой стороны, соглашение о свободной торговле между США и Японией, а также Европейское соглашение о свободной торговле получат дальнейшее ускорение. В будущем нельзя исключать, что будет большой и сильно либерализованный рынок, в котором доминируют западные развитые страны, с участием значительного числа стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, с нулевыми тарифами, барьерами и субсидиями.

Вывод: На этом важном историческом этапе вопрос о том, в каком положении окажется Китай, заслуживает нашего глубокого рассмотрения.