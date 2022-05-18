 

Италия открыла рублёвый счёт после смягчения европейских требований на закупку российского газа

18.05.2022, 8:52, Разное
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Итальянская энергетическая компания Eni в эту среду откроет в «Газпромбанке» рублёвый счёт для оплаты поставок газа, пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. Как отмечает издание, решение компании связано со смягчением требований ЕС: последние рекомендации Брюсселя не запрещают открытие рублёвых счетов.


AP

Итальянская энергетическая компания Eni намерена согласиться на требования РФ и открыть счёт в «Газпромбанке» в рублях, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, это происходит на фоне смягчения позиции ЕС в газовом противостоянии с Москвой.

Ссылаясь на информированные источники, Bloomberg пишет, что Eni откроет рублёвые счета в эту среду: таким образом, компания сумеет вовремя провести платежи и избежит угрозы каких-либо перебоев с поставками.

Издание напоминает, что в конце марта Владимир Путин потребовал от «недружественных стран» оплаты газа в рублях. На протяжении многих недель европейские компании пытались понять, как выполнить эти требования и не нарушить антироссийские санкции.

Как отмечает Bloomberg, изначально в Брюсселе заявили, что открытие рублёвых счетов будет означать нарушение режима санкций. Однако, согласно последним рекомендациям ЕС, рублёвые счета не запрещены, а европейским компаниям предлагается схема по закупке российского газа.
Bloomberg напоминает, что изначально ЕС выступал против предложенной Москвой схемы, считая, что она слишком усилит российскую сторону, а также будет включать в себя попавший под санкции российский ЦБ. Однако с тех пор Кремль опубликовал новый порядок проведения выплат, который не включает в себя ЦБ.

Издание отмечает, что немецкая энергетическая компания Uniper и австрийская OMV ранее заявили, что ожидают продолжения закупок газа. В минувший понедельник цены на газ в Европе снизились. 



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