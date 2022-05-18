Американская конгрессвумен заявила, что помощь США Украине напоминает «схему по отмыванию денег»

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что финансовая помощь, выделяемая Украине конгрессом, походит на «схему по отмыванию денег», пишет Newsweek. По её словам, американские законодатели направляют предоставляемые Киеву деньги некоммерческим и неправительственным организациям, которыми зачастую руководят друзья или родственники этих самых законодателей.



AP

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что выделение американским конгрессом миллиардов долларов Украине на гуманитарную и военную помощь походит на «схему по отмыванию денег», пишет Newsweek.

Комментируя рассматриваемый в конгрессе США пакет помощи на $40 млрд, республиканка от штата Джорджия отметила, что федеральные законодатели «финансируют некоммерческие и неправительственные организации, финансируют выделение грантов — грантов, которые, если действительно изучить этот вопрос, направляются определённым людям. Этими людьми зачастую оказываются их друзья и члены их семей, которые управляют этими некоммерческими и неправительственными организациями, и это, по сути, похоже на схемы отмывания денег».

Грин заявила, что аналогичная коррупция имеет место в некоммерческих организациях, которые занимаются помощью мигрантам на границе США и Мексики.



По её словам, она была против отправки помощи Киеву, поскольку деньги нашлись «на защиту границы Украины, но не на охрану нашей границы».



«Долларами наших американских налогоплательщиков злоупотребляют, поскольку они идут на эти некоммерческие и неправительственные организации и на финансирование всевозможных грантов. Они просто идут на то, на что не нужно тратить, когда наш собственный народ страдает», — сказала Грин.

Американцы сталкиваются с проблемами, которые не решаются с помощью государственного финансирования, отметила она. Она также назвала лицемерием тот факт, что конгресс хочет направить деньги на Украину, а не в другие страны, которые также страдают от насилия, например, в Эфиопию.



Грин, как напоминает Newsweek, оказалась в числе 57 конгрессменов-республиканцев, которые дважды проголосовали против направления финансовой помощи Украине. Однако эта инициатива получила поддержку подавляющего большинства членов палаты представителей — 368 голосов. На этой неделе американский сенат проведёт голосование по второму пакету помощи Киеву.