N-TV – ради Швеции и Финляндии генсек НАТО призвал пойти навстречу Турции

Для приёма Финляндии и Швеции в НАТО необходимо, чтобы их вступление одобрили все страны альянса, однако Турция продолжает накладывать на него вето, пишет немецкий телеканал N-TV. Чтобы смягчить ситуацию, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал отнестись к требованиям Анкары всерьёз, но как именно удержать Турцию от блокирования общего решения, пока до конца не ясно.



AP

Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, однако Турция угрожает наложить вето на их принятие, отмечает немецкий телеканал N-TV. Президент Эрдоган обвиняет эти две страны в поддержке движений, против которых выступает Анкара.

В борьбе за то, чтобы Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал серьёзно отнестись к требованиям Анкары. «Турция — ценный союзник, и все вопросы безопасности должны быть решены, — заявил Столтенберг после переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. — В этот исторический момент мы должны держаться вместе».

Как напоминает N-TV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Чавушоглу ранее обвиняли Финляндию и Швецию в поддержке Курдской рабочей партии PKK и курдского ополчения (Отрядов народной самообороны) в Сирии. Также из Анкары звучала критика в связи с тем, что страны НАТО ограничили поставки оружия в Турцию из-за действий турецких властей против этих групп.

Эрдоган пригрозил в Анкаре, что не сможет согласиться на вступление в НАТО стран, которые ввели санкции против Турции. Он также обвинил Швецию в том, что она является «рассадником» террористических организаций. В шведском парламенте, по его словам, тоже сидели террористы. Что касается запланированного визита финской и шведской делегации в Турцию, Эрдоган сказал, что им не стоит себя этим утруждать.

Все члены НАТО, включая Турцию, должны дать согласие на включение Швеции и Финляндии в альянс. Как можно удержать Анкару от наложения вето, неясно, подчёркивает немецкий телеканал. По мнению дипломатов, помимо деклараций двух северных стран о борьбе с терроризмом, свою роль могут сыграть и сделки по продаже оружия. Например, правительство в Анкаре хочет купить истребители F-16 в США — но возможная сделка недавно вызвала политические споры в Вашингтоне.

Причиной желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО стали опасения по поводу безопасности, возникшие после начала военной спецоперации РФ на Украине. До этого момента обе страны на протяжении десятилетий придерживались политики нейтралитета и невступления в альянсы, напоминает N-TV.