Мнение: Удар в спину

Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются.

Делегации Швеции и Финляндии не должны утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО (с) Эрдоган

Там "Друг Реджеп" к вышесказанному еще добавил, что среди депутатов Шведского и Финского парламентов есть сторонники терроризма. Так как Швеция и Финляндия отказались выдавать в Турции курдов и гюленистов, Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Стоит напомнить, что прием новых членов согласно правилам организации осуществляется путем единогласного решения всех действующих членов блока.

Эрдоган заломил свою цену и ждет, что ему предложат. Если не предложат, он готов вставлять палки в колеса.

Согласитесь, приятно смотреть, когда Эрдоган втыкает свой ятаган в спину не тебе, а твоим оппонентам.

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