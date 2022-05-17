 

Мнение: Удар в спину

17.05.2022, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются.
Делегации Швеции и Финляндии не должны утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО (с) Эрдоган

Там "Друг Реджеп" к вышесказанному еще добавил, что среди депутатов Шведского и Финского парламентов есть сторонники терроризма. Так как Швеция и Финляндия отказались выдавать в Турции курдов и гюленистов, Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Стоит напомнить, что прием новых членов согласно правилам организации осуществляется путем единогласного решения всех действующих членов блока.
Эрдоган заломил свою цену и ждет, что ему предложат. Если не предложат, он готов вставлять палки в колеса.
Согласитесь, приятно смотреть, когда Эрдоган втыкает свой ятаган в спину не тебе, а твоим оппонентам.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.21 / В Южной Корее собакам и кошкам будут делать тесты на COVID-19

25.12.21 / Мнение: Избыток философов

28.06.21 / Мнение: Загадочная история с эсминцем королевы

29.08.20 / Зеленский после выборов объявил бойкот Минску из-за действий властей

01.03.21 / Мнение: “Адмирал Григорович” в Порт-Судане

11.01.21 / Пентагон издал детскую книгу о том, как Иуда, генерал Сулеймани и Андрей Громыко решили украсть демократию

10.09.21 / Для проведения профилактических работ с 15 по 19 сентября в России отключат интернет

25.09.21 / Мнение: Талибану нужно время

24.03.21 / Запад пытается разделить Сирию по аналогии с Югославией

16.02.22 / «Мой грех. Я убила»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика