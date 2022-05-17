Мнение: О самой символичной потере России

«Ах, какая большая потеря! В жизни много таких потерь», — похрипывая и захлёбываясь пел динамик, создавая музыкальный образ минувшего дня. Хотя на самом деле, известные строки Сергея Есенина немножко диссонируют с действительностью. Вот именно таких потерь в жизни не так уж много.

Ибо потерян — символ…

Гигантская и в чём-то культовая корпорация Росса Макдональда заявила, что окончательно уходит с российского рынка. Весь её #бизнес будет продан, сейчас «Макдоналдс» ищет потенциального покупателя. «После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — говорится в пресс-релизе компании. Как сообщается, крупнейшая в мире сеть бургерных, которой принадлежит около 84% из ее почти 850 ресторанов в России, после продажи возьмет на себя соответствующие неденежные расходы в размере до 1,4 млрд долларов.

В марте компания McDonald’s решила закрыть свои рестораны в стране. Теперь «развод» с Россией оформлен окончательно. Хотя и не полностью. Источники утверждают, что McDonald’s хочет продать свои рестораны местному покупателю и не позволит магазинам использовать своё имя, логотип, брендинг и меню. Она также оставит за собой право на торговую марку в России. Это сохраняет для компании возможность в более долгосрочной перспективе снова выйти на российский рынок.

Компания заявила, что позаботится о том, чтобы её 62 тыс. сотрудников в России продолжали получать заработную плату до закрытия сделки и чтобы у них была будущая работа с любым потенциальным покупателем. Ожидается, что рестораны McDonald’s начнут открываться под новым владельцем в июне. Об этом сообщил анонимный источник, близкий к компании в России. Но это будет уже не «Макдональдс».

В своё время приход в #СССР американской сети по продаже бургеров олицетворял разрядку напряжённости времён «холодной войны» и стал символом новой горбачевской эры. А первый ресторан на Пушкинской площади в центре Москвы, открывшийся 31 янывря 1990 года, стал для советских граждан не только сравнительно доступным способом попробовать западную еду и напитки, но и возможностью приобщиться к западным ценностям. Люди в столице шли на это, хотя стоимость бургера в несколько раз превышала дневной бюджет многих горожан, а за право попробовать его нужно было платить многочасовым стоянием в очереди. В общем, «Макдональдс» обрёл значение символа перемен и прихода капитализма в рушащийся оплот социализма.

Которого, кстати, не стало почти ровно через два года.

И вот «Макдональдс» решительно рвёт с той эпохой, невзирая на потери. В прошлом году компания получила в России около 9% своей глобальной выручки, что в деньгах составило 2 млрд долларов. Это финансовый удар для McDonald’s. Но он показывает, насколько глубоко теперь западные компании и бренды уверены, что либо они не могут вести бизнес в России, либо их потери, в том числе репутационные, слишком высоки. И это также своего рода символ.

Кажется, пришла пора забыть марксову лемму про 300% прибыли?

Интересно, понимают ли это в России? А в Кремле? Или там сохраняется всё та же слепая вера в то, что если капиталисту дать хороший барыш, он пойдёт на любую сделку и даже на преступление?

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