Мнение: 51 пленный на “Азовстали”

Владлен Татарский https://t.me/boris_rozhin/48861 на вечер сообщает по сегодняшним сдавшимся на "Азовстали".

1. 20 тяжелораненых, 31 относительно здоровых сдались в плен на "Азовстали"

2. Сдалась одна из групп сопротивления, которая фактически откололась от основной группы.

3. Сдались под гарантии сохранения жизни.

4. Обмен им никто не обещал.

5. "Калина" это просто "говорящий рот".

PS. Относительно всех разговоров про обмен персонажей с "Азовстали" важно понимать, что этот обмен физически невозможен.

По заявлениям Украины, после всех обменов Украина удерживает примерно 500 военнопленных солдат и офицеров РФ, ДНР и ЛНР. В распоряжении РФ, ДНР и ЛНР до 4500-5000 военнопленных солдат и офицеров. Плюс на самой "Азовстали" еще сидит до 1,5-2 тыс. человек, из которых до 600-650 раненых. Такое число по схеме 1 к 1 физически обменять невозможно, Украине просто не на кого их менять.

Тем не менее циркулируют слухи о возможных обменах раненых ВСУшников на российских военнопленных. Официально это никто пока не подтверждал.

Главарь нациков на "Азовстали" записал жалостливое видео, где как будто оправдывался перед сдачей.

Ждем развития событий – есть ощущение, что осталось недолго.

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