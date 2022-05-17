Мнение: Автобусы для сдавшихся на “Азовстали”

Фотографии с первого этапа капитуляции остатков мариупольской группировки ВСУ на "Азовстали".

Раненых увозят в госпиталь Новоазовска (куда согласно ставшим известным планам, "Азов" должен был наступать весной этого года).

Пленных везут в колонию в Еленовке, где содержится большое кол-во украинских военнопленных, в том числе и те, кто капитулировал на заводе имени Ильича.

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