 

Мнение: Автобусы для сдавшихся на “Азовстали”

17.05.2022, 2:45, Разное
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Фотографии с первого этапа капитуляции остатков мариупольской группировки ВСУ на "Азовстали".
Раненых увозят в госпиталь Новоазовска (куда согласно ставшим известным планам, "Азов" должен был наступать весной этого года).
Пленных везут в колонию в Еленовке, где содержится большое кол-во украинских военнопленных, в том числе и те, кто капитулировал на заводе имени Ильича.

Источник: Colonel Cassad



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